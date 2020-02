Saguenay-Lac-Saint-Jean - Consultation publique sur les plans d'aménagement forestier

SAGUENAY, QC, le 10 févr. 2020 /CNW Telbec/ - Du 10 février au 5 mars 2020, le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs, en collaboration avec la Conférence régionale des préfets, invite la population à s'exprimer sur les plans d'aménagement forestier intégré opérationnels (PAFIO) du Saguenay-Lac-Saint-Jean.

Les plans opérationnels présentent les secteurs d'intervention potentiels, les chemins principaux ainsi que les infrastructures à construire ou à améliorer sur le territoire forestier public du Saguenay-Lac-Saint-Jean. À l'intérieur de ces secteurs, des portions seront ensuite délimitées pour l'exécution de travaux sylvicoles et de récolte au cours des prochaines années. Les PAFIO incluent également des secteurs affectés par l'épidémie de tordeuse des bourgeons de l'épinette (TBE) qui peuvent faire l'objet d'un plan spécial de récupération des bois.

Le personnel du Ministère recueillera les commentaires et répondra aux questions lors de rencontres de consultation individuelles qui se tiendront aux dates et lieux suivants :

UNITÉ D'AMÉNAGEMENT DATE ET LIEU DE LA RENCONTRE 024-71 Rivière-Péribonka Le lundi 10 février, de 18 h à 20 h Bureau de l'unité de gestion 801, chemin du Pont-Taché Nord, R.C. 03, Alma 418 668-8319 025-71 Roberval-et-Saint-Félicien Le jeudi 13 février, de 17 h 30 à 19 h 30 Bureau de l'unité de gestion 833, boulevard Sacré-Cœur, Saint-Félicien 418 679-3700 027-51 Mistassini Le jeudi 13 février, de 17 h 30 à 19 h 30 Bureau de l'unité de gestion 56, avenue de l'Église, Dolbeau-Mistassini 418 276-1400 023-71 Saguenay-Sud-et-Shipshaw Le lundi 17 février, de 17 h 30 à 19 h 30 Bureau de l'unité de gestion 1100, rue Bersimis, Chicoutimi 418 698-3660

Le Ministère profite aussi de cette consultation pour recueillir des commentaires sur des modifications à apporter au plan d'aménagement forestier intégré tactique (PAFIT) de l'unité d'aménagement 023-71. Ces modifications portent sur la révision des portraits des jeunes et des vieilles forêts ainsi que sur un nouveau mode de répartition des récoltes dans la sapinière.

Les personnes intéressées peuvent consulter les plans opérationnels et émettre leurs commentaires en ligne jusqu'au 5 mars 2020 à 23 h 59. En ce qui concerne le plan tactique visé par les modifications, la date limite pour émettre des commentaires est le 26 mars à 23 h 59. Les documents sont disponibles au : https://mffp.gouv.qc.ca/les-forets/amenagement-durable-forets/consultation-public-partenaires/consultation-plans-damenagement-forestier-integre/

