Sagitec poursuit son expansion du marché en effectuant des investissements stratégiques au Canada.

Sagitec souhaite la bienvenue à Kevin Lynch pour renforcer sa présence sur le marché canadien de l'administration des avantages sociaux (retraite, travail et emploi).

ST. PAUL, Minnesota, 21 septembre 2020 /CNW/ - Sagitec continue de réaliser des investissements stratégiques au Canada dans le cadre de son programme d'expansion mondiale. Le Canada se classe parmi les cinq principaux pays en ce qui concerne les actifs de régimes de retraite, et le pays constitue une priorité pour Sagitec à l'avenir. La plateforme robuste de Sagitec permet d'administrer des avantages sociaux complexes au sein de différentes industries. Elle peut aussi évoluer et prendre de l'ampleur au fil de l'évolution technologique.

Les clients de Sagitec au Canada comprennent Healthcare Employee Benefits (HEB) Manitoba et le Groupe PBAS, l'un des plus importants fournisseurs indépendants d'administration d'avantages sociaux au Canada. Le système est établi pour assurer la conformité avec les subtilités et la complexité du marché canadien, y compris, mais sans s'y limiter, les lois provinciales, la conformité aux facteurs actuariels, le rajustement des régimes de retraite et le traitement des relevés annuels.

« Nous avons choisi Sagitec comme partenaire en raison de la force de leur technologie et de leurs antécédents en matière d'aide aux organismes comme le nôtre pour transformer leurs services, a déclaré Paul Vallée, directeur des Services d'information, HEB Manitoba. Nous sommes très enthousiastes à l'égard de ce cheminement et des avantages sociaux que nous comptons offrir à nos membres et à nos parties prenantes. »

Kevin Lynch s'est joint à Sagitec pour élargir ses activités d'administration des avantages sociaux, y compris les régimes de retraite, le travail et l'emploi. Kevin est un cadre canadien bilingue chevronné qui compte plus de 20 ans d'expérience en administration des avantages sociaux dans différents rôles au Canada et aux États-Unis.

« Je suis heureux de faire partie de Sagitec et j'ai hâte de prendre part à son expansion au Canada, a déclaré Kevin Lynch, directeur de comptes chez Sagitec. Nous disposons d'une plateforme supérieure qui peut aider les organisations des secteurs privé et public à administrer facilement les avantages sociaux et à évoluer en fonction des changements technologiques et de la réglementation des affaires. »

Sagitec est particulièrement bien placée pour réussir, compte tenu de la vaste expérience de son équipe et de sa plateforme technologique qui permet aux organisations administratives de croître, de s'adapter et de faire évoluer leurs systèmes d'administration en fonction de leur environnement changeant. Comptant plus de 15 ans de succès dans le secteur de l'administration des avantages sociaux, Sagitec n'a pas perdu un seul projet. L'entreprise sert plus de 5 millions de membres/retraités pour plus de 25 clients et soutient les régimes interentreprises dans divers secteurs, y compris l'éducation, les municipalités, les soins de santé et les syndicats. Pour en savoir plus, cliquez ici.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1276070/Sagitec_Solutions_LLC_Logo.jpg

SOURCE Sagitec Solutions LLC

Renseignements: PERSONNE-RESSOURCE : [email protected], https://www.sagitec.com

Liens connexes

https://www.sagitec.com