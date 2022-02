Sagen MI Canada Inc. présente ses résultats du quatrième trimestre de 2021 et déclare un dividende sur actions privilégiées

TORONTO, le 3 févr. 2022 /CNW/ - Sagen MI Canada Inc. (la « Société ») (TSX: MIC.PR.A) a déclaré aujourd'hui un résultat net de 160 millions de dollars pour le quatrième trimestre de 2021.

Résultats financiers du quatrième trimestre de 2021

Le résultat net s'est chiffré à 160 millions de dollars, en hausse de 36 millions de dollars par rapport à celui du trimestre correspondant de l'exercice précédent, en raison principalement de la baisse des pertes sur sinistres, de la hausse des primes acquises, de la diminution des charges et de l'augmentation des produits de placement, le tout contrebalancé en partie par la hausse de la charge d'intérêts.

Dividendes sur les actions privilégiées

La Société a également annoncé aujourd'hui que son conseil d'administration a déclaré un dividende de 0,3375 $ par action privilégiée de catégorie A, série 1, payable le 31 mars 2022 aux actionnaires inscrits à la fermeture des bureaux le 15 mars 2022.

Résultats d'exploitation détaillés

Pour en savoir davantage sur les résultats d'exploitation de la Société, veuillez lire le rapport de gestion de la Société déposé sur SEDAR et disponible à l'adresse www.sedar.com.

Le présent communiqué, ainsi que les états financiers consolidés et le rapport de gestion de la Société pour le quatrième trimestre de 2021 de la Société sont également affichés sur le site Web de la Société, à la section Investisseurs (https://www.sagen.ca/fr/a-propos-de/relations-avec-les-investisseurs/). Les investisseurs sont invités à examiner ces documents.

À propos de Sagen MI Canada Inc.

Sagen MI Canada Inc., qui exerce ses activités par l'intermédiaire de sa filiale, la Compagnie d'assurance d'hypothèques Sagen Canada (qui exerce ses activités sous la dénomination SagenMC), est l'assureur privé de prêts hypothécaires résidentiels le plus important au Canada. La Société fournit de l'assurance prêt hypothécaire aux prêteurs hypothécaires résidentiels du Canada, facilitant l'accession à la propriété pour les acheteurs d'une première résidence. Sagen se différencie par l'excellence de son service à la clientèle, une technologie de traitement innovante et une solide structure de gestion du risque. Grâce à son leadership éclairé et à l'attention qu'elle porte à la sécurité et à la solidité du système de crédit hypothécaire, Sagen appuie le marché de l'habitation depuis plus de deux décennies. Au 31 décembre 2021, le total de l'actif de la Société s'élevait à 7,4 milliards de dollars et ses capitaux propres se chiffraient à 3,1 milliards de dollars. Pour en savoir plus, consultez le site www.sagen.ca/fr.

Personnes-ressources :

Investisseurs - Philip Mayers, 905-287-5393 [email protected]

Médias - Susan Carter, 905-287-5520 [email protected]

______________________ Sagen MI Canada et Sagen sont des marques de commerce appartenant à Sagen MI Canada Inc.

SOURCE Sagen MI Canada Inc.