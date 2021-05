Sagen MI Canada Inc. annonce le versement d'un dividende sur les actions privilégiées au deuxième trimestre de 2021

TORONTO, le 4 mai 2021 /CNW/ - Le conseil d'administration de Sagen MI Canada Inc. (la « Société ») (TSX : MIC.PR.A) a annoncé aujourd'hui qu'il a autorisé et déclaré un dividende de 0,48822 $ par action privilégiée de catégorie A, série 1, pour le deuxième trimestre de 2021. Ce dividende sera versé le 30 juin 2021 aux porteurs inscrits à la fermeture des bureaux le 15 juin 2021.

Sagen MI Canada Inc. désigne tous les dividendes sur les actions privilégiées de catégorie A, série 1, versés ou réputés être versés aux fins de l'impôt sur le revenu fédéral, provincial ou territorial du Canada comme des « dividendes admissibles », sauf indication contraire relativement aux dividendes versés après le présent avis, et avise par les présentes tous les bénéficiaires de tels dividendes de cette désignation.

À propos de Sagen MI Canada Inc.

Sagen MI Canada Inc., qui exerce ses activités par l'intermédiaire de sa filiale, la Compagnie d'assurance d'hypothèques Genworth Canada (laquelle exerce ses activités sous la dénomination SagenMC), est l'assureur privé de prêts hypothécaires résidentiels le plus important au Canada. La Société fournit de l'assurance prêt hypothécaire aux prêteurs hypothécaires résidentiels du Canada, facilitant l'accession à la propriété pour les acheteurs d'une première résidence. Sagen se différencie par l'excellence de son service à la clientèle, une technologie de traitement innovante et une solide structure de gestion du risque. Grâce à son leadership éclairé et à l'attention qu'elle porte à la sécurité et à la solidité du système de crédit hypothécaire, la Société appuie le marché de l'habitation depuis plus de deux décennies. Au 31 mars 2021, le total de l'actif de la Société s'élevait à 8,1 milliards de dollars et ses capitaux propres se chiffraient à 4,0 milliards de dollars. Pour en savoir plus, consultez le site www.sagen.ca/fr/.

Personnes-ressources :

Investisseurs - Aaron Williams, 905-287-5504 [email protected]

Médias - Susan Carter, 905-287-5520 [email protected]

