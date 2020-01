Sagard Holdings annonce la première clôture de Sagard Healthcare Royalty Partners

- Des engagements qui totalisent 475 millions de dollars américains -

TORONTO, le 9 janv. 2020 /CNW Telbec/ - Sagard Holdings ULC (« Sagard Holdings ») a annoncé aujourd'hui la réussite de la première clôture de Sagard Healthcare Royalty Partners, LP (« SHRP » ou « le Fonds ») avec des engagements totalisant 475 millions de dollars américains.

SHRP se concentre sur les investissements dans les redevances dans le secteur des soins de santé et permet aux inventeurs, aux instituts de recherche et aux entreprises de monétiser les redevances générées par les ventes de produits pharmaceutiques et de dispositifs médicaux approuvés. Le Fonds offre également des solutions de financement non dilutif aux sociétés biopharmaceutiques en phase de commercialisation et cherche des occasions d'investissement attrayantes qui génèrent un rendement au comptant, sont protégées par de solides droits de propriété intellectuelle et ne sont pas corrélées aux marchés publics.

SHRP est dirigé par David MacNaughtan, qui possède 25 années d'expérience dans le secteur biopharmaceutique et qui était auparavant à la tête de la stratégie d'investissement en propriété intellectuelle de l'Office d'investissement du régime de pensions du Canada (« OIRPC »). M. MacNaughtan et ses associés, Ali Alagheband et Raja Manchanda, ont travaillé ensemble chez DRI Capital, un gestionnaire de portefeuille dans le secteur des soins de santé qui se spécialise dans les redevances.

« Nous sommes très heureux de cette solide première clôture pour Sagard Healthcare Royalty Partners, et nous sommes profondément reconnaissants du soutien de nos investisseurs clés, qui sont des partenaires institutionnels véritablement stratégiques », a déclaré Adam Vigna, associé directeur et directeur des placements de Sagard Holdings, qui a travaillé pendant six ans avec M. MacNaughtan à l'OIRPC. « Les redevances dans le secteur pharmaceutique constituent une nouvelle catégorie d'actifs importante pour Sagard Holdings, notre plateforme d'investissement en pleine évolution. J'accorde une grande confiance à notre équipe d'investissement, dirigée par David, Ali et Raja, et je crois que nous sommes bien placés pour mettre en œuvre notre stratégie d'investissement dans les années à venir. »

Les transactions axées sur les redevances sont de plus en plus recherchées dans le secteur des sciences de la vie comme méthode de gestion du risque et d'optimisation du rendement des innovations. L'objectif de SHRP est de mettre à profit sa vaste expertise pour développer des solutions sur mesure afin d'aider les instituts de recherche et les sociétés pharmaceutiques à maximiser la valeur des redevances.

La clôture du Fonds comprend un engagement en capital de 75 millions de dollars de Sagard Holdings, en plus des engagements d'institutions de classe mondiale agissant à titre d'investisseurs clés. Le Fonds, qui continue de se rapprocher de son objectif de devenir un investisseur de premier plan dans le secteur des sciences de la vie, demeure ouvert à des engagements additionnels tout au long de l'année 2020.

« Le marché des redevances et du financement non dilutif dans le secteur des soins de santé demeure robuste et en croissance, et SHRP occupe une position idéale pour tirer profit de cette occasion, étant donné sa première clôture totalisant une somme considérable de 475 millions de dollars. Nous sommes heureux de nous engager auprès des inventeurs, des instituts de recherche et des sociétés biopharmaceutiques en phase de commercialisation qui ont besoin de solutions de financement sur mesure pour gérer le risque, optimiser le rendement des innovations et développer leurs activités », a commenté David MacNaughtan, associé chez Sagard Holdings et chef de l'équipe de SHRP.

SHRP a été lancé en janvier 2019 et a annoncé sa première transaction le 1er avril 2019, lorsqu'il a acquis une partie des droits de redevance de l'université de Newcastle upon Tyne pour un nouveau médicament contre le cancer, commercialisé sous le nom de Rubraca. Rubraca est une thérapie ciblée innovante approuvée pour le traitement des patientes atteintes d'un cancer de l'ovaire avancé. Ce médicament est aussi à l'étude pour plusieurs autres indications dans le traitement des tumeurs solides.

SHRP a fait appel aux services de l'agent de placement Park Hill Group pour bonifier ses initiatives de marketing auprès d'investisseurs institutionnels à l'échelle mondiale.

Sagard Holdings est un gestionnaire d'actifs multistratégie atypique qui compte des professionnels situés à Montréal, à Toronto, à New York, en Europe et en Asie du Sud-Est. Sagard cherche à générer des rendements attrayants en appariant des occasions d'investissement avec des solutions de capital flexibles et en jumelant des entrepreneurs avec des équipes bénéficiant d'une connaissance approfondie du secteur. Sagard développe des partenariats à long terme et favorise la croissance de ses investissements par l'entremise d'un réseau mondial unique d'entreprises financées par capital-risque, d'associés commanditaires, de conseillers et d'autres partenariats inestimables. Aujourd'hui, Sagard investit dans quatre classes d'actifs : le capital-investissement (Sagard Capital et Sagard Capital Partners), le crédit privé (Sagard Credit Partners), les redevances (Sagard Healthcare Royalty Partners) et le capital de risque (Portag3 Ventures et Diagram Ventures). La société Sagard Holdings a été fondée en 2005 par Power Corporation du Canada en complément à ses placements mondiaux.

