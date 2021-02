- La participation de nouveaux investisseurs institutionnels, dont un fonds souverain de premier plan et plusieurs fonds de pension, a permis de dépasser largement les objectifs fixés-

TORONTO, le 18 févr. 2021 /CNW/ - Sagard Holdings Inc. (« Sagard ») a annoncé aujourd'hui la clôture finale de Sagard Healthcare Royalty Partners, LP (« SHRP » ou « le Fonds ») avec des engagements totalisant 725 millions de dollars américains. Le SHRP a été lancé par Sagard en 2019, avec un objectif initial de collecte de fonds de 600 millions de dollars. Lors de la clôture finale, le total des promesses de contribution a largement dépassé les objectifs ciblés du Fonds, ce qui témoigne de l'enthousiasme des investisseurs.

SHRP investit dans des produits biopharmaceutiques, des diagnostics et des dispositifs médicaux approuvés et commercialisés dans le monde entier. Le Fonds fournit également un financement aux entreprises biopharmaceutiques en phase de commercialisation tout en recherchant des opportunités d'investissement sous forme d'actifs dont la propriété intellectuelle est protégée.

Les nouveaux commanditaires engagés dans ce financement se joignent aux investisseurs stratégiques qui ont participé à la première clôture du Fonds, chiffrée à 475 millions de dollars.

« En deux ans, David MacNaughtan et ses collègues ont levé 725 millions de dollars et réuni un groupe enviable d'investisseurs de renom », a déclaré Adam Vigna, associé directeur et directeur des placements de Sagard. « La monétisation des redevances est une classe d'actifs intéressante pour Sagard, en particulier compte tenu de la croissance du marché pharmaceutique mondial et du manque de corrélation avec les marchés financiers en général. SHRP est un pilier essentiel de notre portefeuille d'entreprises d'investissement. »

« La pandémie mondiale actuelle met certainement en lumière l'importance et les avantages de l'innovation dans l'industrie biopharmaceutique. Nous constatons un intérêt croissant pour les solutions de financement innovantes pour les sociétés biopharmaceutiques et les instituts de recherche, et nous pensons que SHRP est désormais très bien placé pour tirer parti des opportunités qui se présentent », a déclaré David MacNaughtan, associé chez Sagard et chef de l'équipe de SHRP. « Je tiens à remercier mes associés et en particulier nos commanditaires, pour ce vote de confiance, alors que nous tournons vers l'avenir avec une importante réserve de capitaux. »

À propos de Sagard Holdings

Sagard Holdings est un gestionnaire d'actifs alternatifs multi-stratégie s'appuyant sur des équipes d'investissement basées à Montréal, Calgary, Toronto, New York, San Francisco, Paris et Singapour. Sagard cherche à générer des rendements attrayants en appariant des occasions d'investissement avec des solutions de capital flexibles et en jumelant des entrepreneurs avec des équipes bénéficiant de connaissances sectorielles approfondies. Sagard développe des partenariats à long terme et favorise la croissance de ses investissements par l'entremise d'un réseau mondial unique de compagnies de portefeuille, d'investisseurs, de conseillers et d'autres partenaires stratégiques. Sagard investit dans quatre classes d'actifs : le placement privé, le crédit privé, les redevances dans le secteur pharmaceutique et le capital de risque. Sagard Holdings est membre du groupe de sociétés Power Corporation du Canada. Pour en savoir plus sur Sagard, visitez le site sagardholdings.com.

