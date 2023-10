NEW YORK, le 2 oct. 2023 /CNW/ - Safra New York Corporation, la société de portefeuille de Safra National Bank of New York (« la Banque »), est heureuse d'annoncer qu'elle a complété l'acquisition de Delta North Bankcorp, y compris de sa filiale Delta National Bank and Trust Company.

Cette acquisition stratégique constitue une étape importante pour la Safra National Bank et met en lumière l'expansion continue de la Banque dans le secteur des services bancaires privés et de la gestion de patrimoine. Cette acquisition renforce la position de la Banque sur le marché des clients fortunés aux États-Unis et en Amérique latine, où la Banque offre des services bancaires et financiers privés de premier plan et a une longue feuille de route couronnée de succès.

Jacob J. Safra, président de Safra National Bank of New York : « Nous sommes fiers d'avoir complété cette acquisition, qui s'harmonise parfaitement sur le plan stratégique à nos activités actuelles dans ces marchés. Les clients tireront parti d'une organisation qui se consacre entièrement à la gestion de patrimoine en offrant les services, les produits et l'expertise qui répondent le mieux à leurs besoins particuliers. Nous sommes convaincus que la Banque possède tous les attributs nécessaires pour continuer de croître et de prospérer de manière durable. »

Simoni Morato, directrice générale de Safra National Bank of New York : « Nous avons très hâte de travailler en étroite collaboration avec les clients et les employés de Delta et d'établir des relations à long terme. Ensemble, nous miserons sur les forces de notre organisation, non seulement aux États-Unis, mais partout en Amérique latine. »

Safra National Bank of New York

a établi son siège social à New York, des succursales à Aventura, Miami et Palm Beach et des bureaux dans toute l'Amérique latine. Safra National Bank of New York est une banque privée de premier plan dont l'actif se chiffre à environ 30 milliards de dollars. Safra National Bank of New York fait partie du groupe J. Safra.

Groupe J. Safra

Le Groupe J. Safra (le « Groupe »), dont l'actif sous gestion s'élève à plus de 300 milliards de dollars américains, se compose de banques privées portant le nom de Safra et de sociétés de portefeuille dans des secteurs axés sur les actifs comme l'immobilier et l'agroalimentaire. Les participations du Groupe dans le secteur bancaire qui s'étendent dans 160 régions à travers le monde sont les suivantes : Safra National Bank of New York, dont le siège social est établi à New York, aux États-Unis; J. Safra Sarasin, dont le siège social est à Bâle, en Suisse; et Banco Safra, dont le siège social est à Sao Paulo, au Brésil; lesquelles sont toutes indépendantes les unes des autres du point de vue de la supervision consolidée.

Le portefeuille immobilier du Groupe comprend plus de 200 propriétés commerciales, résidentielles et agricoles de premier plan dans le monde, comme le complexe de bureaux du 660 Madison Avenue à New York et l'emblématique édifice Gherkin à Londres. Ses investissements dans d'autres secteurs comprennent notamment des sociétés de portefeuille agroalimentaires au Brésil, ainsi que Chiquita Brands International Inc. Grâce à des relations solides sur les marchés mondiaux, le Groupe est en mesure d'améliorer considérablement la valeur des entreprises qui en font partie. Le groupe J. Safra compte plus de 34 000 employés.

