Safeguard Global présente ChatSG, la première IA générative pour le marché du service d'embauche

ChatSG offre un accès instantané aux connaissances et au savoir-faire en matière de RH et de paie à l'échelle mondiale

AUSTIN, Texas, 5 juillet 2023 /CNW/ - Safeguard Global , le principal fournisseur de solutions de mise en place des effectifs, a annoncé aujourd'hui le lancement de ChatSG, la première technologie d'IA destinée au marché mondial des RH, qui fournit rapidement des informations sur la main-d'œuvre mondiale.

Grâce à une intégration transparente avec les capacités exclusives d'analyse et d'ensemble de données exclusives de Safeguard Global, ChatSG permet aux utilisateurs de poser des questions en langage naturel dans plus de 40 langues.

Première technologie de mise en place des effectifs du genre, ChatSG, utilise l'architecture ChatGPT d'OpenAI et met à profit des techniques d'apprentissage en profondeur pour comprendre et générer un langage semblable à celui de l'homme. Cette technologie a le potentiel de révolutionner le marché du service d'embauche (EOR) en fournissant des informations qui mènent à des décisions plus rapides et axées sur les données, accélérant davantage la mission de Safeguard Global qui consiste à transformer la façon dont les gens travaillent dans le monde.

Conserver une longueur d'avance sur les lois mondiales relatives aux RH et au travail demeure un défi de taille pour les équipes des RH et de la paie à travers le monde. Cette nouvelle technologie permet d'obtenir en quelques secondes des réponses à des questions qui exigent habituellement plusieurs jours de recherche. Safeguard Global maintient une connaissance approfondie des RH et de la paie, y compris les lois relatives au travail, les avantages sociaux et la rémunération, les processus d'embauche, les politiques à l'intention des employés, et plus encore.

« ChatSG change la donne pour quiconque gère des effectifs mondiaux », a déclaré Bjorn Reynolds, chef de la direction de Safeguard Global. « ChatSG apprend et s'améliore grâce aux observations et commentaires continus de nos spécialistes. Notre annonce d'aujourd'hui change la vie de nos clients, de la collectivité des RH et de l'ensemble de l'industrie. Dans un monde où la flexibilité et le savoir sont des avantages concurrentiels, il est essentiel d'avoir un accès immédiat à la bonne information rapidement. »

ChatSG est maintenant disponible en version bêta. Explorer ChatSG .

À propos de Safeguard Global

Safeguard Global est une entreprise orientée vers l'avenir qui aide les travailleurs et les entreprises à prospérer dans l'économie mondiale. Soutenu par une plateforme technologique riche en données, une expertise locale et une expérience de pointe dans le secteur, Safeguard Global offre des solutions de bout en bout pour gérer la main-d'œuvre et les activités à grande échelle. Grâce à Safeguard Global, les entreprises peuvent recruter, embaucher, payer des travailleurs et analyser et gérer leurs activités partout dans le monde, peu importe leur parcours de croissance.

