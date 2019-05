SAF+ Consortium finaliste du Défi Visez Haut

Sa technologie de production de carburant propre révolutionnera l'aviation





MONTRÉAL, le 29 mai 2019 /CNW Telbec/ - SAF+ CONSORTIUM est fier d'avoir été sélectionné comme finaliste du Défi Visez Haut d'Impact Canada/Ressources naturelles Canada. La technologie et l'approche très innovante sur lesquelles s'appuie le développement du carburant propre élaboré par le consortium ont convaincu le jury de l'immense potentiel pour le secteur de l'aviation. C'est à l'aide d'une approche d'économie circulaire innovante que SAF+ transforme le CO 2 émis par les industries en un carburant alternatif qui a les mêmes propriétés chimiques que le kérosène, mais en réduisant de 80 % l'empreinte carbone sur son cycle de vie.

« Nous tenons à remercier Ressources naturelles Canada pour avoir mis en place ce Défi Visez Haut. Il s'agit d'une occasion exceptionnelle de valoriser les efforts développés pour trouver des approches durables, tant d'un point de vue économique qu'environnemental, aux enjeux que l'industrie de l'aviation doit relever » affirme monsieur Jean Paquin, président et directeur général, SAF+ CONSORTIUM.

Le secteur de l'aviation civile doit en effet trouver des solutions de rechange durables et économiques pour s'acquitter des obligations établies par l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI). Ce nouveau carburant propre entraînera une révolution dans l'industrie aéronautique tout en contribuant à l'atteinte des cibles de réductions des GES du Québec et du Canada et en favorisant leur développement économique respectif. « Le montant de 2 millions de dollars que nous recevons aujourd'hui comme finaliste nous permettra de concrétiser les dernières étapes dans le parachèvement de l'usine de démonstration qui servira de vitrine technologique », ajoute M. Paquin.

Pour mener à bien ce projet d'envergure, SAF+ CONSORTIUM peut compter sur plusieurs partenaires renommés qui assureront entre autres l'éventuelle intégration du carburant propre dans la chaîne de valeur du secteur aéronautique. Parmi eux, Groupe Conseil Carbone expert en gestion de l'empreinte carbone, CO 2 Solutions avec sa technologie de capture, la compagnie aérienne Air Transat qui testera le carburant propre sur sa flotte d'avions et ADM Aéroports de Montréal qui apportera son support au niveau de la logistique d'acheminement du carburant propre sur le site de YUL Aéroport international Montréal-Trudeau.

« Il est crucial pour Air Transat de travailler à trouver une solution de carburant durable pour l'aviation qui puisse satisfaire les besoins des opérations aériennes telles que les nôtres, mais aussi répondre aux objectifs de l'industrie visant la croissance neutre en carbone », déclare Jean-François Lemay, président et directeur général, Air Transat. « La solution sur laquelle travaille SAF+ CONSORTIUM cadre parfaitement avec nos efforts visant à diminuer notre empreinte écologique. Nous sommes engagés à mettre notre expertise à contribution dans ce grand projet d'intérêt ».

« ADM est engagée à travailler activement avec ses partenaires pour soutenir des initiatives et des projets pilotes qui contribuent à réduire l'impact environnemental des activités aériennes. Nous sommes fiers de soutenir le parachèvement de cette technologie innovante de carburant propre à base de CO 2 , développé par SAF+ CONSORTIUM », a souligné Martin Massé, vice-président Affaires publiques, ADM.

« La capture et la valorisation du CO 2, afin de produire un carburant d'aviation à faible empreinte de GES, est une approche hautement prometteuse afin de combattre les changements climatiques tout en créant une nouvelle filière économique », avance Evan Price, président et directeur général, CO 2 Solutions.

« On assiste actuellement à une mobilisation générale autour des enjeux climatiques ; cela témoigne de la nécessité et de l'urgence d'agir pour y faire face. Par conséquent, la technologie développée par SAF+ CONSORTIUM est une avancée significative pour l'industrie aéronautique en matière de carburant sobre en carbone. », conclut M. Paquin

À propos de SAF+ Consortium

SAF+ CONSORTIUM (www.safplusconsortium.com) est une firme québécoise spécialisée dans la conceptualisation de carburant durable fabriqué par la capture des émissions de CO 2 des grandes industries. Elle réunit un consortium d'acteurs de premier plan couvrant l'ensemble de la chaîne de valeur de l'aviation dans le but de fournir aux Canadiens une solution commerciale durable pour des vols à faibles émissions carbone.

