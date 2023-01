SAAQclic : plus de 50 nouveaux services en ligne pour notre clientèle

QUÉBEC, le 19 janv. 2023 /CNW Telbec/ - La Société de l'assurance automobile du Québec (SAAQ) souhaite informer les Québécois et les Québécoises que dès le 20 février prochain, ils pourront obtenir en ligne des services sécuritaires, simples d'utilisation et accessibles en tout temps. En effet, de nouveaux services et des services bonifiés seront offerts en ligne à toute notre clientèle.

Pour tout mettre en œuvre, nous devons convertir plus de 10 milliards de données, ce qui se traduira par une période de transition pendant laquelle notre clientèle aura accès à un nombre limité de services. Cette étape essentielle est comparable à un grand déménagement qui s'échelonnera sur plusieurs jours, soit du 26 janvier au 19 février 2023. Toutefois, nos centres de services resteront ouverts pendant la période de transition pour que notre personnel puisse répondre aux questions des clients et clientes.

Certains services jugés indispensables continueront d'être accessibles, notamment la vérification de la validité d'un permis de conduire, le remplacement d'un permis perdu ou volé, l'échange d'un permis étranger, la vérification de la conformité d'un véhicule routier et les examens de conduite pratiques. Le paiement du renouvellement d'un permis de conduire ou d'une immatriculation continuera d'être possible via un établissement financier.

L'arrivée de SAAQclic se conjugue avec celle du nouveau Service d'authentification gouvernementale. Ce déploiement est le premier à toucher un aussi grand nombre de citoyennes et citoyens.

« Aujourd'hui, nous franchissons une étape importante! Nous vous dévoilons SAAQclic, un grand projet dont nous sommes fiers et qui a nécessité plusieurs années de travail de nos équipes. Cette transformation représente une amélioration majeure de l'offre de services de la SAAQ. Nos clients et clientes jouiront de plus d'autonomie et d'un gain de temps et ils auront accès à des transactions en ligne simplifiées. Je tiens à remercier tous les membres de notre personnel et notre partenaire d'affaires LGS, une société IBM, pour leur excellente collaboration dans l'élaboration de ce projet d'envergure. »

Denis Marsolais, président-directeur général

« Le Service d'authentification gouvernementale constitue la clé de voûte qui permettra aux citoyennes et citoyens d'accéder en tout temps, sur l'appareil de leur choix, à de nombreux services en ligne du gouvernement du Québec. Cette solution d'authentification démontre une fois de plus que la sécurité des données et la protection des renseignements personnels sont au cœur des priorités du gouvernement. Ce n'est qu'un début; en 2023, d'autres services en ligne gouvernementaux seront accessibles par l'entremise de cette nouvelle solution d'authentification. »

Jonathan Kelly, sous-ministre adjoint à la transformation numérique gouvernementale, ministère de la Cybersécurité et du Numérique

Dès le 20 février, de nouveaux services en ligne seront progressivement accessibles dans le compte client, notamment :

Consulter, annuler ou remplacer un permis de conduire;



Renoncer à une classe de permis;



Vérifier la validité d'un permis;



Demander un délai supplémentaire pour la remise d'un rapport médical;



Faire une autodéclaration médicale;



Transmettre un rapport médical, etc.

Les clients et clientes qui le désirent ou qui doivent se présenter dans un point de service continueront d'être accueillis par notre personnel qui leur offrira de l'accompagnement. Ils pourront aussi obtenir du soutien en communiquant avec notre Centre de relations avec la clientèle (CRC) ou via le Web.

