S'Entreprendre aide les femmes d'ici à atteindre l'autonomie financière

« Nous travaillons tous les jours pour permettre à des femmes d'atteindre l'autonomie financière. Ça change non seulement leur vie, mais aussi celle de leurs enfants et c'est toute la société qui en bénéficie », a déclaré Marie-Lise Andrade, Présidente, Directrice générale de la Fondation Lise Watier.

Ce programme innovant et transformateur est aujourd'hui offert dans 5 régions, soit à Montréal, Toronto, Québec, les Laurentides et la Montérégie et soutient près de 200 femmes par année. Certifié par l'Université Concordia, le programme s'Entreprendre a un impact concret et durable sur la vie de ses participantes.

Du 03 février au 24 février, les clients qui achèteront des produits des marques d'Unilever (Dove, TRESemmé, Axe, SheaMoisture, Hellmann's, etc.) ou de Kruger chez Metro, Super C, Marché Richelieu, Jean Coutu ou Brunet contribueront au don total de 100 000 $ qu'Unilever et Kruger, en collaboration avec METRO, remettra au programme s'Entreprendre.

Il est également possible de donner en ligne : fondationlisewatier.com

À propos de la Fondation Lise Watier

La Fondation Lise Watier est un organisme à but non lucratif qui a vu le jour en 2009 et qui aide les femmes à révéler, à activer et à développer leur potentiel professionnel. Elle a pour mission de redonner confiance en leurs capacités aux femmes vivant des défis économiques, sociaux ou professionnels et de les aider à s'entreprendre pour atteindre l'autonomie financière. Par le biais du programme s'Entreprendre, la Fondation offre aux femmes un programme de développement professionnel innovant leur permettant de réaliser un projet d'entrepreneuriat, un retour aux études ou la recherche d'un emploi.

