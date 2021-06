S'engager pour la démocratie: représentant un groupe de plus de 7,5 millions de personnes, l'implication des jeunes électeurs sera déterminante lors de la prochaine élection fédérale!

MONTRÉAL, le 29 juin 2021 /CNW Telbec/ - En collaboration avec Élections Canada, l'INM lance aujourd'hui la campagne S'engager pour la démocratie pour mettre en lumière l'importance de cultiver l'engagement des jeunes dans la sphère sociale et politique. Comptant plus de 7,5 millions de personnes, les 18-35 ans représentent plus du quart de la population canadienne, et leur contribution est essentielle pour notre démocratie. C'est à leur tour de s'engager pour créer une société à leur image ! La campagne vise à inciter les jeunes à s'informer, à discuter, à travailler et à exercer leur droit de vote lors de la prochaine élection fédérale. Leur voix est pertinente et doit faire partie du débat public dès maintenant.

Avant et pendant la campagne électorale, S'engager pour la démocratie se pose comme une source d'information fiable et non partisane à propos du processus de vote, crée un espace de parole et d'échange pour les jeunes, et met sur pied une banque de candidatures pour les inciter à travailler lors des journées d'élections. Déclinée en quatre axes - s'informer, discuter, travailler, voter - , la campagne établit les diverses façons de s'engager pour la démocratie: s'informer sur les enjeux essentiels et les plateformes des principaux partis politiques; en discuter avec des personnes de différentes communautés pour réfléchir et confronter ses idées; travailler avant et pendant l'élection avec Élections Canada; et bien sûr voter.

Déjà, pour les axes s'informer et travailler, l'information et la banque de candidatures sont maintenant accessibles sur inm.qc.ca/electionfederale. Souhaitant porter la voix des jeunes le plus efficacement possible, ceux-ci sont déjà invités à y témoigner des raisons qui les inciteront à exercer leur droit de vote et des causes qui susciteront leur engagement: Les autres axes de la campagne seront déployés sur le site web et les réseaux sociaux de l'INM pendant la prochaine campagne électorale.

« L'INM a à cœur d'offrir une place de choix à la voix des jeunes dans le débat public. Nous sommes fiers de compter sur la collaboration d'Élections Canada, une organisation aussi respectable qu'essentielle, pour assurer une santé démocratique au pays et pour offrir un espace d'information et de partage qui leur permet de s'impliquer activement dans le processus électoral. »

- Julie Caron-Malenfant, directrice générale de l'INM

À propos de l'INM

L'INM est une organisation indépendante et non partisane qui a pour ambition d'accroître la participation des citoyennes et des citoyens à la vie démocratique. L'action de l'INM a pour effet d'encourager la participation citoyenne et de contribuer au développement des compétences civiques, au renforcement du lien social et à la valorisation des institutions démocratiques. L'équipe de l'INM est animée par la conviction que la participation citoyenne renforce la démocratie.

