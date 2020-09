S'attaquer au problème de la récession, essentiel à la reprise économique du Canada

Alors que les écoles rouvrent et que l'économie commence à se redresser, le dernier rapport de la Chambre de commerce de l'Ontario propose des solutions opportunes pour faire face aux défis les plus urgents auxquels les femmes sont actuellement confrontées

TORONTO, le 9 sept. 2020 /CNW/ - La crise COVID-19 a un impact économique disproportionné sur les femmes, le taux de participation des femmes au marché du travail ayant atteint son niveau le plus bas depuis 30 ans. Les inégalités systémiques existantes ont été encore exacerbées par les récentes mesures de fermeture, entraînant ce que certains économistes appellent une "she-cession", car plus de femmes ont perdu leur emploi et moins de femmes que d'hommes en retrouvent un. Alors que les écoles commencent à rouvrir, la Chambre de commerce de l'Ontario (Ontario Chamber of Commerce, OCC) publie son dernier rapport, le projet « She-Covery » : Faire face aux impacts économiques sexospécifiques de la COVID-19 en Ontario en offrant des recommandations pratiques pour faire face aux défis immédiats et à long terme.

« La participation des femmes à la population active ayant atteint un niveau historiquement bas, des décennies de progrès vers l'égalité des sexes sont en jeu », a déclaré Rocco Rossi, président et directeur général de la Chambre de commerce de l'Ontario. « C'est un moment décisif non seulement pour les femmes, mais aussi pour l'économie et la société de l'Ontario dans son ensemble, car la participation des femmes au marché du travail est une condition préalable à sa reprise économique et à sa prospérité future ».

« Les répercussions économiques de la pandémie ont été directes et immédiates pour les femmes en Ontario », a déclaré Claudia Dessanti, analyste politique principale de la Chambre de commerce de l'Ontario. « Les fermetures temporaires d'entreprises pendant l'état d'urgence ont touché le plus gravement les secteurs qui emploient principalement des femmes. Les restrictions imposées aux écoles et aux garderies payantes ont ajouté du travail supplémentaire aux parents, et ce travail a été en grande partie repris par les mères. L'expérience de la pandémie a été particulièrement difficile pour les groupes déjà vulnérables, notamment les femmes racialisées, les femmes autochtones, les mères célibataires, les femmes à faible revenu, les nouvelles arrivantes et les femmes handicapées ».

« La crise est loin d'être terminée pour les femmes qui travaillent. Avec la réouverture progressive de l'économie, les femmes connaissent un réemploi plus lent que les hommes ; entre avril et juillet, les gains d'emploi en Ontario ont été de 158 400 pour les hommes et seulement 95 500 pour les femmes », a déclaré le Dr Wendy Cukier, fondatrice du Diversity Institute et directrice académique du Portail de connaissance pour les femmes en entrepreneuriat. « Nous risquons de revenir sur des décennies de progrès si nous n'examinons pas attentivement les défis auxquels les femmes sont confrontées et si nous ne planifions pas la reprise avec les femmes à la table des négociations et en tenant compte de l'égalité des sexes et de la diversité dans les stratégies, les programmes et les politiques ».

« Soutenir l'autonomisation économique et la prospérité des femmes est extrêmement important pour notre organisation, notre province et notre pays », a déclaré Heather Ferguson, vice-présidente principale des affaires générales d'Ontario Power Generation. « Aujourd'hui plus que jamais, nous devons soutenir les femmes dans les rôles de STEM, non seulement pour renforcer notre main-d'œuvre mais aussi pour favoriser une culture d'équité et d'inclusion ».

Nous remercions vivement l'Ontario Power Generation, le Diversity Institut et le Portail de connaissances pour les femmes en entrepreneuriat pour leur collaboration à cet important rapport

Les principales conclusions du rapport sont les suivantes :

Le leadership et la responsabilité commencent par un engagement des parties prenantes à fixer des objectifs collectifs, à récompenser la diversité, à inclure les femmes dans les organes de décision et à appliquer une optique de genre et de diversité à leurs stratégies, politiques et programmes de relance.

La garde d'enfants nécessite une stratégie à court terme pour faire face à la pandémie et des réformes à plus long terme à l'échelle du système pour améliorer l'accessibilité et l'abordabilité.

Les initiatives de développement de la main-d'œuvre doivent se concentrer sur la définition des compétences essentielles, l'accélération de la reconversion des femmes et la garantie de l'utilisation de leurs compétences - en mettant l'accent sur l'augmentation de leur participation dans les métiers spécialisés, la technologie et l'ingénierie dans les secteurs à croissance rapide.

L'esprit d'entreprise doit être considéré comme une voie vers la croissance économique, et un écosystème inclusif est essentiel pour soutenir les diverses femmes entrepreneurs.

Des conditions de travail flexibles sont un moyen d'égaliser les chances des femmes et d'améliorer les résultats organisationnels.

À propos de la Chambre de commerce de l'Ontario

Avec près de 140 chambres de commerce et bureaux de commerce membres et les 60 000 membres divers de notre réseau, la Chambre de commerce de l'Ontario est le partenaire indispensable des entreprises. Depuis plus d'un siècle, l'OCC a entrepris d'importantes recherches sur les questions politiques les plus urgentes de l'Ontario, en préconisant des solutions qui favoriseront la croissance des entreprises ontariennes et conduiront à la création d'emplois dans la province. Notre mission est de rassembler, d'aligner et de faire progresser les intérêts de nos membres par un travail politique fondé sur des principes, des services commerciaux à valeur ajoutée et un large engagement afin de construire la prospérité pour tous les Ontariens.

SOURCE Institut sur la Diversité de l’Université Ryerson

Renseignements: Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec nous : Michelle Eaton, Vice-président, Affaires publiques, Chambre de commerce de l'Ontario, [email protected] ou 647-261-4594

Liens connexes

http://www.occ.on.ca