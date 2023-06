TORONTO, le 2 juin 2023 /CNW/ - Dans le cadre du rééquilibrage de juin, le domicile de RB Global Inc. (TSX:RBA) a été réévalué et la décision a été prise de changer le domicile du Canada aux États-Unis aux fins de l'indice. Le nouveau domicile entrera en vigueur le lundi 19 juin 2023. Parallèlement au changement de domicile, RB Global sera retiré de l'indice composé S&P/TSX et de l'indice Aristocrates de dividendes canadiens S&P/TSX.

Pour obtenir de plus amples renseignements sur S&P Dow Jones Indices, visitez le www.spdji.com.

À PROPOS DE S&P DOW JONES INDICES

S&P Dow Jones Indices est la plus importante ressource mondiale en ce qui touche les données, la recherche et les concepts essentiels fondés sur les indices. Elle regroupe des indicateurs financiers réputés tels que le S&P 500® et le Dow Jones Industrial Average®. Davantage d'actifs sont investis dans des produits fondés sur nos indices que sur ceux de tout autre fournisseur dans le monde. Depuis la création du premier indice par Charles Dow en 1884, S&P DJI est devenue le point d'attache de plus d'un million d'indices dans toute la gamme des catégories d'actifs qui ont aidé à définir la façon dont les investisseurs évaluent les marchés et y négocient.

S&P Dow Jones Indices est une division de S&P Global (NYSE : SPGI), qui fournit des renseignements essentiels aux particuliers, aux entreprises et aux gouvernements pour leur permettre de prendre des décisions en toute confiance. Pour tout complément d'information, visitez le site www.spdji.com.

