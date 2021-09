S'accorder la beauté - Les Violons du Roy et La Chapelle de Québec présentent leur programmation 2021-2022

QUÉBEC, le 16 sept. 2021 /CNW Telbec/ - C'est avec un immense plaisir que Les Violons du Roy annoncent le retour attendu de l'illustre chef Jonathan Cohen et dévoilent, par le fait même, leur programmation 2021-2022 avec des concerts qui se tiendront dès le 22 septembre prochain, principalement à Québec, mais également à Montréal. Après presque deux années marquées par les bouleversements et l'incertitude liés à la pandémie, Les Violons du Roy ont mis les bouchées doubles afin de mettre sur pied une programmation des plus ambitieuses qui se démarque non seulement par le talent des solistes et le brio des musiciens, mais également par la qualité et l'envergure des programmes qui y seront présentés.

En plus d'être actifs à Québec au Palais Montcalm - Maison de la musique, où ils présenteront vingt-huit concerts dont cinq en après-midi, les Violons du Roy et La Chapelle de Québec seront également présents à Montréal, pour sept concerts à la Salle Bourgie du Musée des beaux-arts de Montréal et quatre à la Maison symphonique de Montréal.

Les splendides artistes réunis pour cette nouvelle saison donneront vie aux œuvres de Bach, de Mozart et de plusieurs autres afin de partager avec le public l'immense beauté qu'elles portent en elles, une beauté nécessitant le meilleur de chaque interprète. De plus, une collaboration haute en couleur avec Flip Fabrique saura séduire et épater les auditeurs!

Il va sans dire que toutes les mesures sanitaires requises pour éviter la propagation de la COVID-19 seront scrupuleusement respectées, avec la collaboration des différentes salles de concert.

CONCERTS AU PALAIS MONTCALM - MAISON DE LA MUSIQUE À QUÉBEC

Partenaire de saison à Québec : Hydro-Québec

Pour débuter la saison 2021-2022 au Palais Montcalm - Maison de la musique, Les Violons du Roy proposeront en compagnie de la soprano française Sandrine Piau, artiste majeure de la scène lyrique mondiale, le concert Mozart de toute beauté, sous la direction du réputé directeur musical, Jonathan Cohen. Ils interprèteront quelques-uns des plus beaux airs d'opéra de Mozart dont Sandrine Piau est l'une des plus éloquentes interprètes. Pour célébrer son retour à la tête des Violons du Roy, Jonathan Cohen proposera aussi deux symphonies inspirées par Mme Piau et sa ville d'origine, soit Paris.

La programmation 21-22 des Violons réserve aussi bien d'autres grands moments :

La présentation de l'univers du célèbre compositeur américain Philip Glass avec deux jeunes artistes parmi les plus talentueux au pays : le violoniste Kerson Leong et le chef Nicolas Ellis ;

avec deux jeunes artistes parmi les plus talentueux au pays : le violoniste et le chef ; Les retrouvailles entre Les Violons du Roy et Alexandre Tharaud , un de leurs plus précieux collaborateurs. Amorcée au Domaine Forget en 2008, cette fructueuse association a donné naissance à pas moins de trois enregistrements et autant de tournées internationales ;

, un de leurs plus précieux collaborateurs. Amorcée au en 2008, cette fructueuse association a donné naissance à pas moins de trois enregistrements et autant de tournées internationales ; Le captivant voyage du pianiste et chef américain Jeremy Denk , s'étendant sur sept siècles et couvrant l'évolution du langage musical qu'ont utilisé les compositeurs les plus illustres du Moyen Âge jusqu'à Jean-Sébastien Bach pour exprimer la sérénité, l'allégresse, l'humour, la tristesse et même la bataille ;

, s'étendant sur sept siècles et couvrant l'évolution du langage musical qu'ont utilisé les compositeurs les plus illustres du Moyen Âge jusqu'à Jean-Sébastien Bach pour exprimer la sérénité, l'allégresse, l'humour, la tristesse et même la bataille ; La réunion de Bernard Labadie , La Chapelle de Québec et Les Violons du Roy pour reprendre l'œuvre ultime de Mozart , cette fois avec des pièces encore jamais présentées dans les programmations précédentes : la Meistermusik, également de Mozart , et la Symphonie funèbre de Kraus ;

, La Chapelle de Québec et Les Violons du Roy pour reprendre l'œuvre ultime de , cette fois avec des pièces encore jamais présentées dans les programmations précédentes : la Meistermusik, également de , et la Symphonie funèbre de Kraus ; Le retour attendu de Nicolas Altstaedt, cette fois dans le double rôle de chef et de soliste dans un programme d'une richesse et d'une variété remarquables qui promet un voyage exaltant ;

Le retour du Messie de Handel qui sera animé pour la toute première fois par Jonathan Cohen , le directeur musical des Violons du Roy. Il a convié pour l'occasion un magnifique quatuor de solistes.

qui sera animé pour la toute première fois par , le directeur musical des Violons du Roy. Il a convié pour l'occasion un magnifique quatuor de solistes. Enfin, le 23 décembre, pour une sixième fois, Bernard Labadie , La Chapelle de Québec et leurs invités proposeront un itinéraire poétique qui conjugue musique et spiritualité lors du chemin de noël maintenant devenu une véritable tradition à Québec.

Pour plus d'information : violonsduroy.com

Billets

Les billets unitaires pour les concerts de la programmation 2021-2022 des Violons du Roy et de La Chapelle de Québec au Palais Montcalm - Maison de la musique ont été mis en vente plus tôt aujourd'hui.

La date de distribution des billets pour Le chemin de Noël sera annoncée en décembre 2021.

Billetterie du Palais Montcalm - Maison de la musique 418 641-6040 sans frais 1 877 641-6040

