Un nouveau médicament de Bausch Health, Canada, indiqué dans le traitement des allergies saisonnières et des symptômes oculaires qui en découlent chez les adultes, les adolescents et les enfants de 6 ans et plus

LAVAL, QC, le 3 mai 2023 /CNW/ - Bausch Health Companies Inc. (NYSE: BHC) (TSX: BHC) a le plaisir d'annoncer le lancement de son nouveau traitement d'ordonnance RYALTRISMD (chlorhydrate d'olopatadine et furoate de mométasone par pulvérisateur nasal) au Canada.

RYALTRIS a reçu l'approbation de Santé Canada pour le traitement symptomatique de la rhinite allergique saisonnière (RAS), d'intensité modérée à grave, et des symptômes oculaires qui en découlent chez les adultes, les adolescents et les enfants de 6 ans et plus1.

« Bausch Health est très heureuse de pouvoir offrir RYALTRIS aux plus de 9 millions de Canadiens atteints de RAS ou d'autres allergies saisonnières, souvent appelées "rhume des foins". Ils bénéficieront ainsi d'un nouveau traitement novateur en pulvérisateur nasal2 », a déclaré Cees Heiman, vice-président principal, Europe et Canada, de Bausch Health. « Ce nouveau médicament vient s'ajouter à notre vaste gamme de traitements, renforçant la position de Bausch Health en tant que partenaire de confiance dans les soins de santé des Canadiens. »

« L'incidence du rhume des foins est en augmentation marquée dans les dernières années et touche une personne sur 6 au Québec. Beaucoup souffrent de symptômes persistants malgré les traitements utilisés » a expliqué le Dr Rémi Gagnon, MD, président - Association des allergologues et immunologues, Clinique spécialisée en allergie de la capitale, Chef - Service d'allergie et immunologie du CHU de Québec. « En combinant deux classes de médicaments dans un seul pulvérisateur nasal, RYALTRIS peut aider à un meilleur contrôle des symptômes modérés à sévères de patients souffrant de rhinite allergique saisonnière. »

RYALTRIS est une association à dose fixe des deux meilleurs produits de leur catégorie, soit le mométasone, un corticostéroïde, et l'olopatadine3, un antihistaminique. Ce traitement permet de soulager rapidement et de manière prolongée les symptômes à la fois nasaux et oculaires de la RAS en une seule administration au moyen d'un pulvérisateur nasal facile à utiliser. RYALTRIS présente un début d'action rapide puisque le soulagement des symptômes nasaux s'observe dans les 15 minutes suivant l'administration1.

À propos de RYALTRISMD

L'efficacité et l'innocuité de RYALTRISMD ont été établies dans le cadre d'un programme d'études cliniques mené par Glenmark Pharmaceuticals Ltd., les concepteurs de ce médicament, auprès de plus de 4 300 personnes en bonne santé et patients atteints de rhinite allergique saisonnière. Trois études de phase III randomisées et à double insu ont montré que l'administration de RYALTRIS deux fois par jour entraîne une atténuation statistiquement significative des symptômes nasaux et oculaires, ainsi qu'un début d'action statistiquement significatif à 15 minutes par rapport au placebo (p < 0,05). Le profil de sécurité de RYALTRIS est typique de celui observé avec les médicaments intranasaux des mêmes classes1.

Renseignements importants sur l'innocuité de RyaltrisMD

RYALTRISMD est un vaporisateur destiné à une utilisation intranasale et ne doit pas être vaporisé dans la bouche, les yeux, les oreilles ou sur la peau. Au cours d'études cliniques de 14 jours menées auprès de patients qui étaient atteints de RAS et qui prenaient RYALTRIS deux fois par jour, les effets indésirables le plus fréquemment observés ont été une altération du goût (3 %), un saignement de nez (1 %) et un inconfort nasal (1 %). RYALTRIS ne doit pas être utilisé en cas d'allergie à l'olopatadine ou à la mométasone ou à l'un des ingrédients de la préparation, ni en cas d'infection non traitée des voies respiratoires, qu'elle soit de nature fongique, bactérienne ou causée par la tuberculose. Une surveillance médicale étroite s'impose chez les personnes dont le système immunitaire est affaibli, y compris celles ayant contracté des infections opportunistes. RYALTRIS est associé à un risque accru d'apparition ou d'aggravation d'infections préexistantes (p. ex. tuberculose), telles que des infections fongiques, bactériennes ou virales, y compris des infections mortelles par la varicelle, la rougeole et l'herpès chez les patients susceptibles. RYALTRIS doit être utilisé sous surveillance médicale étroite chez toute personne ayant des antécédents de saignements de nez ou de perforation septale. La récurrence, l'aggravation ou la persistance de ces problèmes nasaux peuvent se produire. On ignore si RYALTRIS a des effets sur la grossesse ou s'il est excrété dans le lait maternel. Les femmes enceintes, celles qui planifient une grossesse, qui allaitent ou qui ont l'intention d'allaiter doivent consulter leur médecin afin de s'assurer qu'elles peuvent utiliser RYALTRIS en toute sécurité1.

À propos de Glenmark Pharmaceuticals

Glenmark Pharmaceuticals Ltd. (BSE : 532296 | NSE : GLENMARK) est une société pharmaceutique mondiale centrée sur l'innovation. Ses activités s'étendent aux médicaments de marque, aux médicaments génériques et aux médicaments en vente libre. Elle se concentre sur les domaines thérapeutiques clés que sont les maladies respiratoires, la dermatologie et l'oncologie. L'entreprise dispose de dix sites de fabrication de calibre international répartis sur quatre continents et est présente dans plus de 80 pays. Glenmark se classe parmi les 100 premières entreprises au classement de la R&D et des ventes de produits pharmaceutiques pour 2021 selon In Vivo/Scrip 100, et parmi les 50 meilleures entreprises de produits génériques et biosimilaires au classement des ventes en 2021 selon Generics Bulletin/In Vivo. La société a été certifiée Great Place To Work® Certified™ en Inde en 2023. Glenmark a eu un impact sur plus de 2,6 millions de vies au cours de la dernière décennie grâce à ses interventions RSE. Pour plus d'informations, consultez le site www.glenmarkpharma.com. Suivez-nous sur LinkedIn (Glenmark Pharmaceuticals) et Instagram (glenmark_pharma).

À propos de Bausch Health

Bausch Health Companies Inc. (NYSE/TSX: BHC) est une société pharmaceutique mondiale à exploitation diversifiée ayant pour mission d'améliorer la vie des gens grâce à ses produits de santé. Elle met au point, fabrique et commercialise une gamme de produits, principalement dans les domaines de la gastroentérologie, de l'hépatologie, de la neurologie, de la dermatologie et des produits pharmaceutiques internationaux, ainsi que des produits de santé oculaire par l'entremise de Bausch + Lomb, dans laquelle elle détient une participation majoritaire. Grâce à nos marques durables de premier plan, nous honorons nos engagements en bâtissant une entreprise innovante vouée à l'amélioration de la santé à l'échelle mondiale. Pour plus de renseignements, visitez le site www.bauschhealth.com et communiquez avec nous par Twitter et LinkedIn.

La gamme de médicaments d'ordonnance de Bausch Health, Canada Inc. cible principalement la dermatologie, les troubles gastro-intestinaux et les affections cardiométaboliques. Bausch Health possède deux usines de fabrication pour les médicaments d'ordonnance au Canada, une à Laval, au Québec, et l'autre à Steinbach, au Manitoba. Vous trouverez de plus amples renseignements sur le site Web de la société au www.bauschhealth.ca.

RÉFÉRENCES

RYALTRISMD est une marque déposée de Glenmark Specialty S.A., utilisée sous licence.

1 Bausch Health, Canada. Monographie de RYALTRISMD, 21 septembre 2022. 2 Asthme Canada, Allergies : Comprendre et prendre en charge vos allergies. Quelle est la prévalence des allergies? p. 5, https://asthma.ca/wp-content/uploads/2020/06/BreatheEasy-Allergies_optimized_FR.pdf 3 IQVIA Compuscript Audit, MAT Octobre 2022

