S'appuyant sur une technologie de l'alimentation validée cliniquement et sur l'accompagnement en matière de santé, le partenariat vise à aider davantage de Canadiens à gérer et à prévenir les maladies chroniques.

TORONTO, le 21 nov. 2023 /CNW/ - RxFood Co. (« RxFood »), le chef de file en matière d'évaluations nutritionnelles fondées sur l'intelligence artificielle, et GreenShield, le seul payeur-fournisseur de soins de santé sans but lucratif au Canada, s'associent pour offrir des conseils nutritionnels personnalisés aux employés afin d'aider les Canadiens à gérer et à prévenir les maladies chroniques.

L'expertise de GreenShield Santé, une division de GreenShield, en matière d'accompagnement en santé et d'orientation des soins, et la technologie d'évaluation alimentaire de RxFood basée sur l'intelligence artificielle permet aux employés canadiens d'avoir maintenant accès à des conseils et à des recommandations personnalisés et riches en données sur la nutrition par l'entremise du programme d'aide aux employés (PAE) de GreenShield. En offrant un accès rapide à des données fiables sur la nutrition, le partenariat vise à permettre aux Canadiens de faire de meilleurs choix alimentaires et de réduire les risques liés aux maladies chroniques telles que le diabète, l'obésité et les maladies cardiaques.

« Le bilan des maladies chroniques est stupéfiant, dont le coût annuel est de 122 milliards de dollars en perte de productivité pour l'économie, a affirmé Joe Blomeley, vice-président directeur, chef de GreenShield Santé et de la croissance des entreprises chez GreenShield. Ce coût met en relief la nécessité de se concentrer sur la gestion et la prévention des maladies chroniques. Par le truchement de cette collaboration transformatrice, nous révolutionnons l'accès des Canadiens à des données fiables et personnalisées sur la nutrition, ce qui leur donne le pouvoir d'améliorer de manière proactive leur état de santé à long terme en faisant de meilleurs choix alimentaires. »

Grâce à l'application RxFood, les clients du PAE de GreenShield peuvent prendre des photos de leurs repas, ce qui élimine la nécessité d'un suivi manuel des aliments et de la nutrition. Une fois les photos des repas enregistrées dans l'application, RxFood fournit des évaluations détaillées de la qualité de l'alimentation à un clinicien spécialisé de GreenShield Santé. Le clinicien peut ainsi proposer des recommandations nutritionnelles personnalisées de manière rapide et efficace. Le programme comprend également des rapports d'avancement qui aident les cliniciens à suivre l'amélioration des résultats en matière de santé et la réduction mesurable des risques pour la santé au fil du temps. Cette initiative s'harmonise avec l'approche globale des soins du PAE de GreenShield, qui offre un accès pratique à des évaluations de santé menées par des infirmières, à un soutien en santé mentale, à la télémédecine et à des services de pharmacie dans le cadre de GreenShield+. Il s'agit du premier écosystème de soins de santé virtuels et de prestations qui révolutionne l'expérience canadienne en matière de santé et de prestations grâce à des niveaux d'intégration sans précédent entre ses services de santé et ses régimes de prestations.

« Notre technologie a fait l'objet de tests cliniques approfondis et a toujours donné des résultats clairs et positifs. Cela nous a valu la confiance d'organismes de santé respectés qui se consacrent à l'amélioration de la santé des gens, a déclaré le Dr Jeffrey Alfonsi, médecin-chef et cofondateur de RxFood. Nous sommes ravis d'apporter ce soutien précieux aux employeurs et à leurs employés grâce à notre collaboration avec GreenShield. Notre objectif est d'aider les gens à prendre leur santé en main à l'aide d'outils fiables, pour une main-d'œuvre en meilleure santé et plus résiliente. »

L'efficacité de RxFood a été démontrée et testée en milieu clinique par des diététiciens, des médecins, des ingénieurs et des patients. Dans le cadre d'un essai clinique de trois ans mené auprès de familles d'enfants diabétiques à l'Hôpital pour enfants malades de Toronto, RxFood a produit des résultats impressionnants, notamment une meilleure précision dans le calcul des glucides et une réduction du taux d'HbA1C. Il a également été démontré que cette technologie permet de réduire le temps consacré à la gestion quotidienne du diabète et à l'historique alimentaire.

Pour plus de renseignements sur la façon dont RxFood et GreenShield peuvent contribuer à la santé de vos employés grâce à une meilleure gestion de la nutrition, veuillez écrire à [email protected].

À propos de GreenShield

GreenShield est une organisation de services de santé et d'assurance intégrés et la première organisation au Canada à exercer ses activités à titre de fournisseur-payeur. GreenShield offre des services d'assurance, d'administration et de règlement des réclamations à titre de « payeur », en plus d'offrir des services en santé mentale, en pharmacie et en télémédecine à titre de « fournisseur ». En unissant les fonctions de fournisseur et de payeur, GreenShield simplifie l'accès aux soins, élimine les obstacles administratifs et améliore les résultats en matière de santé pour sa clientèle.

GreenShield se distingue par sa configuration unique d'entreprise à vocation sociale sans but lucratif qui réinvestit dans la collectivité et déploie ses services pour soutenir les communautés canadiennes mal desservies par l'entremise de son secteur axé sur l'impact social, GreenShield Communautaire. L'objectif global de l'entreprise est de générer 75 millions de dollars d'investissements à impact social afin d'améliorer la vie d'au moins un million de Canadiens d'ici 2025, particulièrement en santé mentale, en santé buccodentaire et en services de santé essentiels. En tant que chef de file du secteur, GreenShield continue d'innover en faisant évoluer son offre et ses services pour être en mesure d'atteindre son objectif, soit promouvoir une meilleure santé pour tous.

À propos de RxFood

RxFood devient progressivement la référence en matière de thérapie nutritionnelle médicale grâce à l'utilisation de puissants modèles d'intelligence artificielle. Développé par une communauté de professionnels de la santé et de patients, RxFood évalue les photos de ce que les gens mangent pour offrir des recommandations alimentaires rigoureuses. Ces recommandations sont ensuite utilisées par les cliniciens pour améliorer la qualité des soins aux patients, et par les patients pour soutenir la continuité de leurs soins. RxFood offre une efficacité accrue aux cliniciens, en élevant la barre de l'engagement et de la satisfaction des patients en matière de thérapie axée sur l'alimentation et en améliorant les résultats pour la santé. Les résultats obtenus à ce jour ont attiré l'attention des assureurs et des entreprises, ce qui ouvre la voie à une alimentation personnalisée et à son rôle médicinal. Pour en savoir plus au sujet de RxFood, consultez https://rxfood.co/?locale=fr.

SOURCE RxFood Corporation

Renseignements: Pour les demandes de renseignements des médias: RxFood: [email protected], Stephanie Swinamer, directrice des communications d'entreprise, GreenShield, [email protected]