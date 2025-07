« Depuis des décennies, les décisions sont motivées par l'instinct. « Mais les appels de l'instinct sont coûteux et, dans le marché d'aujourd'hui, ils sont dangereux », a déclaré Joseph Rutakangwa, cofondateur et chef de la direction. « Cette levée de fonds nous permet de mettre un copilote d'IA en temps réel entre les mains de chaque décideur, afin que les équipes puissent agir plus rapidement, plus intelligemment et avec une clarté totale. »

Contrairement à la plupart des systèmes d'IA construits sur du contenu mis au rebut, des signaux passifs ou un comportement modélisé, Rwazi capture l'activité des consommateurs en temps réel - partagée directement et volontairement à une échelle massive. Cette précision alimente un nouveau type de système d'intelligence : un système qui aide les équipes à détecter rapidement les changements, à simuler les résultats et à agir avec rapidité et confiance.

Le système se perfectionne en permanence : il apprend des modèles pour affiner sa compréhension des marchés, prédire les changements et guider l'action. Rwazi analyse déjà des milliards de signaux comportementaux issus des données démographiques, des marchés et des produits. Le résultat : une prise de décision non seulement plus rapide, mais aussi d'une précision chirurgicale. Les équipes agissent avec clarté, les dirigeants avec conviction - et les entreprises fonctionnent enfin à la vitesse du changement.

Bénéficiant déjà de la confiance des équipes du Fortune 100, Rwazi aide les entreprises à :

Accroître la part de marché en repérant les opportunités avant leurs concurrents

en repérant les opportunités avant leurs concurrents Réduire les coûts d'acquisition de clients en comprenant ce qui trouve écho, où et pourquoi

en comprenant ce qui trouve écho, où et pourquoi Accroître la valeur à vie du client en alignant les décisions relatives aux produits, aux prix et aux canaux sur la demande en temps réel

Le financement sera utilisé pour renforcer les capacités de simulation de Rwazi, élargir son infrastructure mondiale de données et améliorer la capacité de son copilote d'IA à contextualiser et à recommander les meilleures mesures à prendre dans l'ensemble des fonctions. Avec l'augmentation de la volatilité économique, les entreprises se rendent compte que les rapports différés ne suffisent plus.

« L'instinct a peut-être fonctionné lorsque les choses évoluaient lentement. Mais aujourd'hui, les équipes qui gagnent sont celles dont les systèmes voient tôt et agissent rapidement », a ajouté M. Rutakangwa. « C'est exactement ce que nous sommes en train de bâtir.

Rwazi est une société d'IA qui offre une intelligence décisionnelle qui aide les équipes d'entreprise à stimuler la croissance, à réduire le gaspillage et à agir avec clarté. Les entreprises du Fortune 100 utilisent Rwazi pour soutenir les décisions stratégiques en matière de marketing, de produits et d'opérations.

