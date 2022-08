RW&CO. est heureuse de lancer la collection THYME MATERNITÉ dès CET AUTOMNE

La nouvelle collection comprend des pièces élégantes, polyvalentes et fonctionnelles pour permettre à tous de se sentir en confiance pendant et après la grossesse.

MONTREAL, le 15 août 2022 /CNW Telbec/ - RW&CO. est ravie de commencer à offrir la marque Thyme Maternité cet automne, élargissant son offre de styles et incorporant l'expertise de Reitmans (Canada) Limitée dans le segment du marché de la maternité. Offrant son look signature « cool raffiné » pour s'adapter à cette étape importante de la vie, RW&CO. désire permettre aux clientes enceintes de trouver des tenues qui conviennent à leur style et à leur corps. La nouvelle collection Thyme Maternité est chic, féminine et polyvalente, permettant à la clientèle de se sentir confiante et confortable à chaque moment de la grossesse. Avec 350 000 naissances chaque année au Canada, RW&CO. est enthousiaste à l'idée de devenir la destination de magasinage de premier choix pour les personnes vivant une grossesse.

RW&CO. est ravie de commencer à offrir la marque Thyme Maternité cet automne, élargissant son offre de styles. Tweet this Thyme Maternité dans les magasins RW&CO. (Groupe CNW/Reitmans (Canada) Limitée)

La collection Thyme Maternité sera disponible en ligne au rw-co.com le 15 août et dans les magasins RW&CO. sélectionnés à travers le Canada en septembre.

SOUTENUE À CHAQUE ÉTAPE

La collection de Thyme Maternité comprend une grande variété de styles, allant des vêtements de travail et de détente jusqu'à la lingerie. « Les mères modernes étaient au cœur de nos priorités lorsque nous avons conçu la collection Thyme Maternité pour RW&CO., déclare Michele Slepekis, vice-présidente, marketing et commerce électronique chez RW&CO. Nous voulons que notre communauté se sente soutenue et équipée à chaque étape de leur vie, quelle que soit leur esthétique. De nouvelles collections seront lancées de façon saisonnière et nous avons hâte d'habiller notre clientèle avec notre vaste sélection de vêtements de maternité. »

Disponible dans une gamme de tailles inclusives (jusqu'à 40DD pour les soutiens-gorge d'allaitement), Thyme Maternité propose des options vestimentaires incontournables adaptées pour pendant et après la grossesse. Les articles essentiels comprennent des soutiens-gorge d'allaitement avec crochets détachables, des extensions latérales avec fermetures à glissière et des découpes cachées pour l'allaitement. Les vêtements sont faits de tissus extensibles, doux et durables, assurant un confort maximal pour une silhouette changeante. Pour compléter l'offre, RW&CO. encourage les personnes enceintes à agencer les styles Thyme Maternité avec les classiques RW&CO. tels que les manteaux, vestons et accessoires. Avec une gamme de prix similaire à RW&CO., les basiques de Thyme Maternité commencent à 35,90 $. Les vêtements de détente, les chandails, les pantalons, les jeans et les robes coûtent entre 49,90 $ et 99,90 $, tandis que les vêtements d'extérieur débutent à 169,90 $.

À PROPOS DE RW&CO., UNE MARQUE DE REITMANS ( CANADA ) LIMITÉE.

RW&CO. est une marque canadienne de vêtements conçus pour le bureau pour hommes et femmes. Priorisant la qualité des matières, la coupe et la polyvalence, RW&CO. crée des collections qui aident les clients à avoir un look soigné, qu'ils travaillent à domicile ou au bureau. RW&CO. exploite 77 magasins d'une superficie moyenne de 4 500 pieds carrés dans des emplacements haut de gamme dans les principaux centres commerciaux du Canada et offre l'achat en ligne sur rw-co.com.

À PROPOS DE REITMANS ( CANADA ) LIMITÉE

La Société est un important détaillant spécialisé de vêtements pour femmes qui compte un réseau de magasins dans l'ensemble du Canada. La Société exploite 404 magasins, dont 236 Reitmans, 91 Penningtons et 77 RW&CO. Reitmans est une société ouverte dont les titres sont négociés à la Bourse de croissance TSX (TSX de croissance : RET, RET-A). Pour obtenir plus de renseignements, visitez le www.reitmanscanadalimited.com.

SOURCE Reitmans (Canada) Limitée

Renseignements: Pour toute demande, contactez Patricia Robichaud de Reitmans (Canada) Limited, [email protected] // +1 (514) 384-1140, ext. 23481