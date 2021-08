BRISER LES BARRIÈRES Pour l'automne 2021, RW&CO. met en lumière les histoires de résilience de son groupe de talents. L'histoire unique de chaque ambassadeur sera présentée dans une série de vidéos RWConversations, qui sera diffusée en ligne et en magasin. « Nos ambassadeurs pour l'automne 2021 sont emblématiques de la magnifique mosaïque de la diversité canadienne. Tous plus inspirants les uns que les autres, ils évoquent individuellement leur capacité à relever les défis de front et, contre toute attente, à briser les barrières qui se trouvent sur leur chemin », déclare Michele Slepekis, vice-présidente, Marketing et commerce électronique chez RW&CO. Le groupe d'ambassadeurs comprend :

Le médaillé d'or Andre De Grasse (« Préparation mentale ») et la médaillée d'argent Jennifer Abel (« Se fixer des objectifs ») des Jeux olympiques de Tokyo ont été choisis comme ambassadeurs, perpétuant ainsi la volonté de RW&CO. à soutenir les athlètes canadiens. L'homme le plus rapide du Canada et la plongeuse chevronnée la plus célèbre du Canada continuent d'inspirer par leur cran et leur détermination.

L'actrice québécoise et auteure à succès Ingrid Falaise (« Le pouvoir de la pensée positive ») s'est érigée en fervente défenseure des droits des femmes et dénonce continuellement la violence conjugale, agissant comme un symbole de force et de courage pour plusieurs.

L'animatrice Michaella Shannon (« L'importance d'être un allié ») et l'acteur Hamza Haq (« La vulnérabilité : une force incroyable ») sont des chefs de file de l'industrie à l'écran comme dans la vie. Ces étoiles montantes sont présentes bien au-delà de la scène : Michaella, membre de la Première Nation de Frog Lake, défend la santé reproductive et l'estime de soi des jeunes femmes, tandis que Hamza milite activement pour améliorer l'inclusion et la diversité dans l'industrie cinématographique.

Le duo de designers d'intérieur Melissa et Sacha Leclair de Leclair Décor (« Design d'intérieur : Comment créer votre espace ») a transformé son travail secondaire de design d'intérieur en une entreprise internationale et en une marque d'articles pour la maison convoitée.

Les ambassadeurs du printemps 2021 de RW&CO. et entrepreneurs connus de l'émission Dragon's Den, Manjit Minhas (« La solidarité au féminin ») et Lane Merrifield (« La passion entrepreneuriale »), reviennent pour représenter l'entrepreneuriat canadien.

Pour ces ambassadeurs innovants de RW&CO., les épreuves ont pris de nombreuses formes. Aujourd'hui, le public peut retenir les leçons de ces pionniers qui brisent les barrières. Dans sa vidéo RWConversations, De Grasse raconte comment il reste concentré pendant les grands moments : « Quand je marche sur une piste et que je m'installe dans les blocs de départ, j'ai besoin d'être dans ma bulle. La seule chose qui compte, c'est ce moment... Et c'est ce qui mène à ce moment qui détermine ce que je suis capable d'accomplir. » Sprintant vers l'or durant la finale du 200 m masculin à Tokyo, Andre a assuré sa place dans l'histoire olympique en battant le record canadien de sprint existant et en remportant sa cinquième médaille olympique. En tant que défenseure des droits autochtones et de la réconciliation, Shannon partage une leçon percutante d'unification dans sa vidéo RWConversations : « Nous avons une fenêtre d'opportunité pour donner un sens au mot allié. Prenez le temps de vous éduquer, d'éduquer votre communauté et votre entourage. »

LE TRAVAIL, REDÉFINI

Inspirée par ces leaders de l'industrie et leur détermination inébranlable, la collection automne 2021 de RW&CO. prône l'optimisme. La marque s'appuie sur son ADN des vêtements de travail - complété, bien sûr, par le concept du travail redéfini et d'une garde-robe polyvalente. La collection a été conçue pour répondre aux besoins en constante évolution des consommateurs pendant la pandémie, en particulier pour maximiser le confort sans compromettre le style. « Côté mode, l'automne est notre moment préféré. Tandis que nous naviguons dans la nouvelle normalité, nous voulons que nos clients se sentent à l'aise et soient à leur meilleur. Il est temps de s'enthousiasmer à l'idée de bien s'habiller à nouveau », dit Slepekis.

La collection et la campagne sont lancées le 23 août 2021 dans les magasins RW&CO. et en ligne à rw-co.com.

