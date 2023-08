NEW YORK, 10 août 2023 /CNW/ - Le cabinet-conseil en leadership Russell Reynolds Associates (RRA) annonce aujourd'hui l'acquisition de Kilberry , un cabinet-conseil en leadership basé au Canada qui sert des investisseurs, des chefs de la direction et des cadres supérieurs en Amérique du Nord.

Les services de Kilberry, y compris l'évaluation de la haute direction, la relève du chef de la direction, l'accompagnement pour gestionnaires, l'efficacité de l'équipe et les services-conseils en capital-investissement, s'harmonisent avec les capacités et l'expertise de base de RRA et les améliorent.

Kilberry a été fondé il y a plus de 10 ans par le chef de la direction Richard Davis, PhD., psychologue industriel et organisationnel agréé. Richard se joint à RRA à titre de directeur général. Lui et son équipe de 10 collègues talentueux se joindront à RRA au bureau de Toronto.

« L'arrivée de Kilberry dans le secteur renforcera encore davantage les capacités de conseil en leadership de RRA auprès de certains des consultants les plus talentueux du secteur, a déclaré Constantine Alexandrakis, chef de la direction de Russell Reynolds Associates. Richard et toute l'équipe de Kilberry seront un atout énorme pour RRA grâce à la rigueur de leurs méthodologies, à la profondeur de leurs relations et à la qualité de leurs idées. Nous avons hâte de commencer à travailler avec eux et à faire profiter nos clients de leur expertise. »

Les clients de Kilberry vont de sociétés ouvertes de premier plan à des entreprises familiales en passant par des sociétés de capital-investissement, en plus d'une liste d'entreprises figurant au palmarès Fortune 100 et de clients très visibles dans les secteurs des services financiers, de la consommation et des sports. Sa forte présence au Canada est un puissant levier pour stimuler la croissance dans l'ensemble de ce marché.

« Au cours de la dernière décennie, les psychologues en gestion de Kilberry ont fourni à leurs clients des renseignements de grande valeur qui permettent aux dirigeants de prendre des décisions éclairées au sujet de leur entreprise et de leurs employés, a déclaré M. Davis. Je ne pourrais pas être plus enthousiaste à l'idée de collaborer avec le cabinet-conseil en leadership de premier plan Russell Reynolds Associates pour créer une valeur partagée extraordinaire pour nos clients respectifs. »

L'acquisition de Kilberry fait suite à une autre acquisition récente de RRA, Nvolv, un cabinet-conseil en leadership spécialisé basée aux États-Unis. Grâce à des acquisitions réfléchies, RRA approfondit sa gamme de services, différencie le talent et l'expertise de l'entreprise et renforce ses capacités de conseil en leadership. Intrepid Investment Bankers a agi à titre de conseiller stratégique de RRA dans la transaction.

À propos de Russell Reynolds Associates

Russell Reynolds Associates (RRA) est un cabinet-conseil en leadership mondial. Plus de 600 consultants répartis dans 47 bureaux travaillent avec des organismes publics, privés et sans but lucratif de l'ensemble des secteurs et des régions. Nous aidons nos clients à constituer des équipes de dirigeants transformationnels capables de relever les défis d'aujourd'hui et d'anticiper les tendances numériques, économiques et politiques qui façonnent l'environnement de l'entreprise à l'échelle mondiale. Qu'il s'agisse d'aider les conseils d'administration avec leur structure, leur culture et leur efficacité, ou de déterminer, d'évaluer et de définir le meilleur leadership pour les organisations, nos équipes mettent à contribution leur expertise de plusieurs décennies pour aider les clients à régler leurs problèmes de leadership les plus complexes. Notre mission est d'améliorer la façon dont le monde est dirigé.

À propos de Kilberry

Kilberry est un cabinet de psychologues en gestion de premier plan qui fournit des services d'évaluation et de perfectionnement à des investisseurs, à des chefs de la direction et à des dirigeants d'entreprise clés. Grâce à nos connaissances psychologiques et à notre expérience en affaires, nous aidons les entreprises à créer de la valeur en choisissant les bons cadres, en soutenant les bonnes équipes de gestion, en développant un leadership extraordinaire et en naviguant à travers les périodes de relève du leadership. Par l'entremise de nos bureaux à Toronto et à New York, nous servons des clients partout dans le monde et dans un large éventail d'industries.

