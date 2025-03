Rupture de services d'obstétrique - Joël Arseneau dénonce le déplacement forcé des femmes enceintes!

QUÉBEC, le 7 mars 2025 /CNW/ - Le député des Îles-de-la-Madeleine à l'Assemblée nationale et porte-parole du Parti Québécois en matière de Santé et Services sociaux, Joël Arseneau, dénonce vertement le transfert prévu de femmes enceintes qui devront accoucher à des centaines de kilomètres de leur résidence. Joël Arseneau exhorte le ministre de la Santé, Christian Dubé, à intervenir sans délai et déployer le personnel nécessaire pour empêcher le sombre scénario, digne de citoyens de seconde classe.

L'élu montre l'exemple de la Côte-Nord : « Une dizaine de femmes enceintes devant accoucher à Sept-Îles et dont la grossesse est à risque de complications risquent d'être transférées par autobus sur plus de 200 km vers Baie-Comeau, explique monsieur Arseneau. On planifie cela pour le 8 mars, la journée internationale des droits des femmes, s'insurge le député. C'est vraiment ça, un réseau ''plus humain'' comme le veut le ministre Dubé ? », ironise-t-il.

EN BREF

Le député Joël Arseneau dénonce le plan de transfert des femmes enceintes, dont la grossesse est à risque ;

Le porte-parole du Parti Québécois en Santé et Services sociaux estime que cela illustre le système à deux vitesses qu'est en train de créer la CAQ ;

À l'instar des préfets de la Côte-Nord, M. Arseneau demande au ministre de la Santé d'intervenir sans délai pour empêcher le transfert de ces femmes hors de leur milieu.

Le député madelinot joint sa voix à celles des préfets de la Côte-Nord et juge « inadmissible » le transport de femmes sur une distance allant jusqu'à 230 kilomètres sur des routes dépourvues de réseau cellulaire à certains endroits. « Qu'elles soient de la Basse-Côte-Nord, de la Minganie, de Sept-Rivières ou de peu importe où au Québec, qu'elles soient une, dix ou cent, aucune femme ne mérite d'être placée dans cette situation que leur impose ce gouvernement », dénonce-t-il.

Selon Joël Arseneau, le ministre de la Santé doit agir prestement. « Il est plus que temps que Christian Dubé prenne ses responsabilités. Il ne peut se cacher derrière Santé Québec pour se laver les mains de ce qui se passe. Il doit intervenir sans délai et déployer les ressources nécessaires pour empêcher le transfert de ces femmes enceintes à qui l'on impose le pire des stress au moment le plus critique de leur grossesse », plaide-t-il.

Le député rappelle que le Parti Québécois dénonce vivement les ruptures de services en obstétrique qui se multiplient au Québec depuis des mois. « Depuis que la CAQ est au pouvoir, ils ont banalisé et normalisé cette situation inacceptable. Je dois dire que cette mesure est particulièrement odieuse dans le contexte de la Journée internationale des droits des femmes », conclut l'élu.

SOURCE Aile parlementaire du Parti Québécois

SOURCE : Emmanuel Renaud, Attaché de presse, Aile parlementaire du Parti Québécois, 1 (418) 720-5717, [email protected]