ANAHEIM, Californie, 3 septembre 2024 /CNW/ - Du 10 au 12 septembre 2024, Runergy, entreprise de premier plan dans le secteur de l'énergie solaire et fabricant de modules photovoltaïques de niveau 1 de BloombergNEF, présentera ses derniers modules photovoltaïques (PV) à haut rendement au kiosque 63000, hall A, lors du salon RE+. Il s'agit du principal événement nord-américain consacré à l'énergie propre. L'entreprise s'apprête à présenter sa gamme innovante de modules photovoltaïques conçus pour diverses applications de l'énergie solaire. Avec une forte présence sur le marché mondial, en particulier dans la région clé des États-Unis, les produits de Runergy ont été certifiés par des laboratoires de renommée mondiale spécialisés dans les énergies renouvelables. De plus, des présentations techniques auront lieu sur place. Il est à noter que l'usine de modules photovoltaïques de Runergy en Alabama devrait lancer sa production à grande échelle cette année, avec une capacité prévue de 2 GW.

Runergy participe au salon RE+ 2024 (PRNewsfoto/Runergy)

Runergy a reçu la médaille de bronze d'EcoVadis pour ses performances exceptionnelles dans le domaine des facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG). Les produits de type N de Runergy figurent également parmi les plus performants dans le rapport 2024 du PV Module Index (PVMI) du Renewable Energy Test Center (RETC). Ils ont également été désignés comme « Top Performer » de Kiwa PV Evolution Labs (Kiwa PVEL). Ces modules ont été salués pour leur efficacité supérieure, puissance de sortie et fiabilité de haut niveau dans diverses applications.

Faits saillants des produits

Le modèle DH108N8B se distingue par son apparence entièrement noire, qui rehausse son attrait esthétique, tout en offrant une production d'énergie bifaciale qui promet des rendements énergétiques plus élevés. Avec ses dimensions de 1722 x 1134 x 30 mm, il offre des options d'installation flexibles, idéales pour les toits. Il permet ainsi d'optimiser l'utilisation de l'espace tout en offrant une résistance exceptionnelle à la dégradation grâce à la technologie avancée des cellules de type N.

Le DH144N8 a été renforcé avec un cadre plus épais de 35 mm et un verre frontal plus robuste de 3,2 mm, pouvant résister aux grêlons allant jusqu'à 55 mm de diamètre, assurant ainsi sa durabilité face aux conditions météorologiques extrêmes. Selon le Washington Post, des tempêtes de grêle massives et fréquentes continuent de frapper les États-Unis, suscitant des inquiétudes croissantes du public face aux phénomènes météorologiques extrêmes.

Parmi les autres modèles notables, on peut citer :

DH156N8 : Offre une puissance de sortie de plus de 645 W, ce qui permet de réduire considérablement les coûts d'installation et fournitures (BOS) pour la construction de centrales électriques.

DH132N11 : Utilise des cellules rectangulaires uniques (182 x 210 mm), optimisant l'utilisation de l'espace dans les conteneurs et réduisant ainsi les coûts logistiques.

DH132H10 : Tirant parti de la technologie HJT pour réduire la consommation d'énergie et les émissions de carbone, la dernière technologie 0BB élimine les principales barres omnibus, réduisant considérablement l'utilisation de l'argent dans les cellules, tout en augmentant les rubans de connexion pour améliorer la résistance aux fissures.

Selon Wood Mackenzie, les États-Unis ont connu une croissance historique de la production d'électricité d'origine solaire au premier trimestre de 2024, avec l'ajout d'une capacité record de 11 GW. À la suite de cette progression, le dernier rapport U.S. Solar Market Insight Q2 2024 publié par la Solar Energy Industries Association (SEIA) et Wood Mackenzie, révèle que la capacité totale de fabrication des modules solaires aux États-Unis dépasse désormais 26 GW. Cela marque une étape importante dans l'expansion de l'industrie solaire américaine.

Runergy poursuit sa trajectoire ascendante sur les marchés mondiaux, soulignée par de récentes récompenses comme l'obtention des meilleures notations ESG de Dun & Bradstreet et d'Achilles, et le maintien de la position de fabricant de modules photovoltaïques de niveau 1 sur la liste de BloombergNEF pour le troisième trimestre de 2024. En mettant l'accent sur l'innovation et la durabilité, Runergy continue de mener des initiatives qui accélèrent la transition énergétique, tant aux États-Unis qu'à l'échelle mondiale.

Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez https://www.runergy.com/.

