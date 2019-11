Rue Saint-Paul Est - Le centre historique de la métropole rendu aux piétons!

MONTRÉAL, le 20 nov. 2019 /CNW Telbec/ - Monsieur Robert Beaudry, conseiller de la Ville du district de Saint-Jacques et responsable du développement économique et commercial, de l'habitation et du design de la Ville de Montréal, a annoncé hier, lors d'un événement en présence de commerçants et de résidents du Vieux-Montréal, la fin du chantier de la seconde phase sur la rue Saint-Paul Est, entre la place Jacques-Cartier et le boulevard Saint-Laurent, et le retour de la piétonnisation de cette partie de la rue l'été prochain.

« Les Montréalaises, les Montréalais et les touristes sont invités à découvrir ou à redécouvrir à pied, dans une rue partagée en hiver et piétonne en été, le centre historique de la métropole et ses nombreux restaurants et cafés, ses galeries d'art, ses petites boutiques et son architecture ancestrale, a déclaré monsieur Beaudry. Tel que nous l'avions proposé dans le Plan local de déplacement 2020-2030 de Ville-Marie, les aménagements réalisés intègrent une double échelle, celle des visiteurs, mais aussi celle des résidents, tout en prêtant une attention particulière aux besoins spécifiques des commerces et des institutions du secteur. »

Au terme de discussions citoyennes et de concert avec la Société de développement commercial du Vieux-Montréal, la rue Saint-Paul devient une rue partagée durant la saison hivernale et une rue piétonne durant la saison estivale.

La rue partagée permettra aux cyclistes et automobilistes, suite à une adoption d'une résolution par le conseil d'arrondissement, de circuler en tout temps à vitesse réduite (20 km/h), dans un environnement où le piéton a la priorité. Le trottoir est élargi et abaissé, et la chaussée est rétrécie.

La rue piétonne redonne pendant l'été la rue Saint-Paul Est aux 4 000 résidents, 40 000 travailleurs et 15 millions de Montréalais et touristes qui le fréquentent chaque année, entre la rue du Marché Bonsecours et le boulevard Saint-Laurent. Elle offrira à tous un environnement bordé de terrasses où se désaltérer, se restaurer ou simplement se reposer.

L'aménagement de la rue mise sur des matériaux sobres et nobles qui mettent en valeur la qualité architecturale des bâtiments qui la bordent. Il inclut également la modernisation de l'éclairage urbain, en accord avec le Plan lumière du Vieux-Montréal.

Cette transformation du Vieux-Montréal renforce la vie de quartier, améliore de manière sensible la qualité de vie des résidents et offre une vitrine extraordinaire pour Montréal.

SOURCE Ville de Montréal - Arrondissement de Ville-Marie

Renseignements: Source : Patrick-J. Poirier, Chargé de communication, Arrondissement de Ville-Marie; Renseignements : Relations médias, Ville de Montréal, 514 872-4946