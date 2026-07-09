RRI, la plus grande coalition au monde pour la défense des droits des peuples autochtones, des communautés locales et des peuples afro-descendants, renforce sa présence au Canada

RRI prévoit de s'associer à des institutions canadiennes et à des dirigeants autochtones afin de promouvoir le développement mené par les communautés et les solutions climatiques partout dans le monde.

Dirigé par les détenteurs de droits et axé sur les solutions locales en matière de climat et de conservation, le mécanisme de financement mondial de RRI peut aider le Canada à mettre en œuvre ses engagements internationaux en matière de climat.

MONTRÉAL, le 9 juill. 2026 /CNW/ - L'Initiative des droits et ressources (RRI), la plus grande coalition mondiale œuvrant à la reconnaissance des droits fonciers des peuples autochtones, des communautés locales et des peuples afro-descendants, annonce son intention de renforcer sa présence et son engagement auprès des institutions canadiennes et de ses partenaires autochtones.

Cette expansion permettra aux institutions canadiennes de renforcer leurs collaborations avec la coalition mondiale de RRI, active dans plus de 40 pays. S'appuyant sur ses relations de longue date avec des partenaires institutionnels, universitaires et philanthropiques du Canada, RRI entend consolider sa présence au pays en créant une entité canadienne pour son mécanisme de financement mené par les titulaires de droits, CLARIFI (Initiative pour le financement des droits fonciers et des modes de conservation communautaires).

Lancé en 2022 en partenariat avec Campaign for Nature, CLARIFI contribue à rendre les financements liés au climat et à la conservation, provenant de grands donateurs publics et privés, plus accessibles, plus flexibles et plus efficaces pour les communautés autochtones, afro-descendantes et rurales qui protègent les écosystèmes essentiels et les plus riches en biodiversité en Asie, en Amérique latine et en Afrique.

« RRI accorde depuis longtemps une grande importance à ses partenariats avec le riche réseau institutionnel et universitaire canadien. Notre expérience dans la mobilisation des principaux acteurs du climat, la promotion de la collaboration Nord-Sud, le suivi des progrès mondiaux en matière de droits collectifs sur les terres et les forêts, et la promotion d'innovations dans le financement climatique font de nous un allié clé du Canada dans son leadership mondial en matière de financement du climat et de la biodiversité, ainsi que de développement durable. »

-- Dre Solange Bandiaky-Badji, présidente et coordinatrice de RRI

Depuis plus de 20 ans, RRI contribue à faire progresser les réformes juridiques et politiques dans les pays à revenu faible ou intermédiaire liées aux droits collectifs des communautés sur la terre et les ressources naturelles. Les réalisations collectives de ses quelque 200 organisations membres ont profondément influencé l'écosystème du développement international, ce qui a conduit à la reconnaissance des droits collectifs comme un élément essentiel d'une action efficace en matière de lutte contre les changements climatiques et de conservation de la nature.

Pour marquer cette étape importante, RRI réunira à Montréal des institutions canadiennes, des réseaux philanthropiques, des dirigeants autochtones, des universitaires et des organisations internationales dans le cadre d'un événement public le 9 juillet, organisé en collaboration avec Montréal International. Ce rassemblement mettra en lumière les possibilités de collaboration et d'apprentissage partagé entre les communautés, les institutions et les partenaires engagés dans les enjeux climatiques et de conservation.

« La présence de RRI au Canada et sa collaboration avec Montréal International créent une occasion unique de positionner son mécanisme de financement dirigé par les ayants droit comme un partenaire de confiance pour les institutions des secteurs du développement international et de l'investissement climatique, afin de promouvoir la gestion à long terme des ressources naturelles par les peuples autochtones, les communautés locales et les personnes d'ascendance africaine à travers le monde. Il est important de noter que nous nous efforcerons de créer un environnement leur permettant de renforcer leurs relations avec les communautés des Premières Nations, des Métis et des Inuits du Canada afin de favoriser un apprentissage partagé. »

-- Deborah Sanchez, dirigeante de la Moskitia hondurienne et directrice du mécanisme CLARIFI de RRI

« Montréal est fière d'accueillir le renforcement de la présence de la Rights and Resources Initiative (RRI) au sein de notre métropole. Depuis plusieurs années, nous faisons le choix de bâtir des relations fondées sur le respect, la collaboration et la réconciliation avec les Premières Nations, les Inuit, les Métis et les communautés autochtones urbaines. RRI vient appuyer cette démarche et contribuer au rayonnement de Montréal comme une métropole ouverte sur le monde, où le dialogue, les partenariats et l'engagement en faveur des droits et du développement durable prennent tout leur sens. »

-- Soraya Martinez Ferrada, mairesse de Montréal et présidente de la Communauté métropolitaine de Montréal

L'expansion de RRI s'inscrit dans le cadre d'une initiative plus large visant à renforcer les relations avec les organisations autochtones canadiennes, les partenaires mondiaux de développement et les institutions publiques.

« Les Premières Nations du Canada et les détenteurs de droits d'autres régions sont confrontés à des réalités différentes, mais bon nombre de leurs luttes sous-jacentes sont liées, notamment la protection de leurs terres et de leurs eaux, ainsi que la capacité de prendre les décisions qui touchent leurs communautés. Le travail de RRI au Canada offre une occasion importante de renforcer ces liens et d'établir des partenariats fondés sur le leadership autochtone. »

-- Jason Rasevych, de la Première Nation de Ginoogaming, dans le nord-ouest de l'Ontario, et membre du conseil de direction de RRI

Montréal International a joué un rôle déterminant dans l'établissement de RRI dans la région métropolitaine.

« Montréal est un lieu où les organisations internationales, les institutions publiques, la société civile et les leaders de la recherche se réunissent pour relever les défis mondiaux. Nous sommes ravis de soutenir RRI, qui a choisi notre ville pour renforcer sa présence au Canada. Son travail reflète le type de collaboration qui s'opère à Montréal pour faire avancer le développement durable et relever d'autres défis mondiaux urgents. »

-- Stéphane Paquet, président-directeur général de Montréal International

Alors qu'elle amorce ce nouveau chapitre au Canada, RRI invite les institutions, les bailleurs de fonds et les partenaires canadiens à se joindre à sa coalition mondiale afin de soutenir les communautés qui se trouvent en première ligne des défis climatiques et environnementaux.

À propos de l'Initiative des droits et ressources et son initiative CLARIFI

L'Initiative des droits et ressources (RRI) est une coalition mondiale regroupant plus de 200 organisations qui défendent les droits fonciers, forestiers et sur les ressources des peuples autochtones, des peuples afro-descendants et des communautés locales. RRI travaille avec les titulaires de droits, les organisations de la société civile, les gouvernements, les bailleurs de fonds et les institutions multilatérales afin de promouvoir des approches fondées sur les droits en matière de conservation, d'action climatique et de développement durable. En savoir plus.

L'initiative CLARIFI (Initiative pour le financement des droits fonciers et des modes de conservation communautaires) de RRI est un mécanisme de financement mondial dirigé par les titulaires de droits, créé en collaboration avec Campaign for Nature. Elle offre un parrainage fiscal et d'autres formes de soutien sous forme de subventions à des projets menés par des peuples autochtones, des communautés locales et des peuples afro-descendants afin de favoriser leur reconnaissance officielle, leurs moyens de subsistance, la justice du genre et la gestion durable de leurs territoires. En savoir plus.

SOURCE RRI

Madiha Waris, [email protected]