RPA : Québec subventionne les multinationales de l'hébergement au détriment des services à domicile

ENGLISH release here.

MONTRÉAL, le 9 juin 2021 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec et les CI(U)SSS de toutes les régions du Québec versent annuellement plus d'un demi-milliard de dollars aux résidences privées pour aîné·e·s (RPA). Alors qu'on y compte plus de 20 % du nombre total de décès liés à la COVID-19 au Québec, l'étude Les résidences privées pour aîné·e·s au Québec -- Portrait d'une industrie milliardaire de l'Institut de recherche et d'informations socioéconomiques (IRIS) lève le voile sur la structure juridique et le financement méconnus de ces établissements. L'Institut a obtenu des données inédites notamment par le biais de dizaines de demandes d'accès à l'information.