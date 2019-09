ROYER inaugure à Sherbrooke une usine à la fine pointe des technologies afin d'être un pionnier et un modèle de la transformation numérique auprès des entreprises manufacturières canadiennes

« Depuis notre fondation en 1934, nous n'avons qu'un seul objectif : équiper les hommes et les femmes qui mettent leur cœur à l'ouvrage avec des chaussures de qualité, tout en faisant une différence dans notre communauté », a déclaré Simon La Rochelle, PDG de ROYER. « L'ouverture de la nouvelle usine de Sherbrooke nous permet de renforcer cette mission en misant sur la transformation numérique, l'automatisation et les nouvelles technologies. Nous augmenterons ainsi notre capacité de production locale jusqu'à cinq fois, ce qui nous permettra de continuer à nous développer à l'échelle mondiale. »

ROYER est un exemple de réussite canadienne. Issue d'un héritage modeste qui a pris racine dans le Québec rural des années 30, l'entreprise fabrique aujourd'hui des bottes hautement spécialisées pour les environnements de travail les plus extrêmes de la planète. À une époque où bon nombre de concurrents délocalisent leurs activités ailleurs et laissent tomber leurs usines nord-américaines, ROYER est l'une des rares entreprises du secteur à maintenir - et même quintupler - sa production locale.

La nouvelle usine de Sherbrooke utilisera des technologies de pointe en robotique et automatisation pour augmenter sa productivité et innover au niveau des produits qui seront mis en marché au cours des prochaines années. Candidate à la certification LEED®, l'usine est un véritable milieu d'expérimentation pour les équipes de création, de recherche et développement, d'ingénierie et de production de ROYER.

« Lorsque Louis-Philippe Royer a fondé son entreprise, pendant la Grande Dépression, il l'a fait pour nourrir sa famille et soutenir les gens de la communauté où il habitait. Il disait : "Si d'autres en sont capables, nous pouvons aussi le faire." » continue M. La Rochelle. « Aujourd'hui, 85 ans plus tard, ce même état d'esprit demeure intact. Nous sommes de fiers fabricants et nous prévoyons le rester aussi longtemps que possible. »

ROYER prouve qu'il est possible de prospérer tout en étant un bon citoyen corporatif et tout en vivant pleinement les valeurs et les principes directeurs de sa marque : respect, rigueur, persévérance.

Aujourd'hui, une conférence de presse a eu lieu à la nouvelle usine - officialisant ainsi son ouverture - en présence de M. François Bonnardel, ministre des Transport et ministre responsable de la région de l'Estrie, de même qu'en présence de différents représentants du milieu des affaires.

ROYER souhaite être un pionnier et un modèle de réussite au niveau de la transformation numérique pour toutes les entreprises manufacturières qui entreprennent ce virage pour performer dans l'économie du 21e siècle. « Si nous pouvons le faire, alors d'autres en sont aussi capables. »

