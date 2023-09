Royal LePage Du Quartier ouvre ses portes à Saint-Jean-sur-Richelieu

SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU, QC, le 14 sept. 2023 /CNW/ - L'agence immobilière Royal LePage Du Quartier, qui a pignon sur rue dans plusieurs secteurs de l'Île de Montréal, est fière d'annoncer l'ouverture de son nouveau bureau sur la rive sud de Montréal. La pré-ouverture de ce bureau fut organisée le 23 août dernier. L'ouverture officielle se tiendra ce mercredi 20 septembre d'où travailleront près de 40 courtiers immobiliers.

Le bureau de Royal Lepage Du Quartier à St Jean Sur Richelieu dans la Rive Sud de Montreal. (Groupe CNW/Royal LePage Du Quartier)

Connaissant une forte croissance de sa population, la région de Saint-Jean-sur-Richelieu est devenue un important pôle de demande immobilière où l'agence compte étendre ses services et accroître ses parts de marché. Le prix médian d'une maison unifamiliale a atteint 489 000 $ dans la région au troisième trimestre de 2023, alors qu'il se situait plutôt à 280 000 $ lors de la même période en 2019, soit une croissance de 74,6 % en quatre ans1.

« Royal LePage Du Quartier a une culture d'entreprise unique axée sur la collaboration et le dépassement de soi », explique Karim Dalati, copropriétaire de l'agence immobilière. « Notre approche s'inspire de leaders mondiaux de l'immobilier et mise sur la formation et l'excellence du service à la clientèle pour offrir de hauts standards de professionnalisme à notre clientèle. En venant travailler avec nous, les courtiers obtiennent un encadrement complet en vente et en marketing, dans un environnement de travail dynamique, positif et agréable. »

La succursale de Saint-Jean-sur-Richelieu sera située au 133 Bd Saint-Luc #104, Saint-Jean-sur-Richelieu, QC J2W 2G7.

À propos de Royal LePage Du Quartier

Faisant partie du réseau Royal LePage depuis plus d'une décennie, Royal LePage du Quartier, est composée de près de 165 courtiers immobiliers dans la région du Grand Montréal, avec une présence à Ville Saint-Laurent, à Côte-Saint-Luc, au centre-ville de Montréal et à Saint-Jean-sur-Richelieu. Au fil des ans, Royal LePage du Quartier s'est illustrée à l'échelle provinciale comme récipiendaire de nombreuses distinctions en matière de recrutement au sein de la bannière.

1 Source: Centris

