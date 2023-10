Seulement la moitié* des propriétaires d'animaux de compagnie se sentent bien informés lorsqu'ils achètent la nourriture de leur chien ou de leur chat pour la première fois, et Royal Canin veut aider.

TORONTO, le 11 oct. 2023 /CNW/ - Selon une nouvelle enquête menée par Royal Canin, 9 propriétaires de chat et de chien sur 10 affirment que la santé de leur animal est aussi importante que la leur et plus de 8 sur 10 veulent s'engager à offrir à leur animal la meilleure qualité de nourriture possible. Seulement environ la moitié* des propriétaires d'animaux se sentent bien informés lorsqu'ils achètent leur nourriture pour la première fois et encore plus - 7 sur 10* veulent en savoir plus sur la nutrition des animaux de compagnie.

Pour assurer un bon départ aux chiots et aux chatons et aider les propriétaires à obtenir des réponses à leurs questions au sujet de la nutrition, Royal Canin a créé le rapport Le meilleur départ possible dans la vie, une nouvelle ressource pour les propriétaires de chiots et de chatons afin de les guider dans les premières étapes nutritionnelles de leurs animaux de compagnie.

« Les bons choix nutritionnels dès le début jouent un rôle essentiel dans la force et santé des animaux de compagnie, » explique Karen Miyauchi, responsable de la demande pour Royal Canin Canada. « Avec le rapport Le meilleur départ possible dans la vie, Royal Canin veut offrir aux Canadiens une ressource de confiance pour apprendre tout ce qu'ils doivent savoir sur la nutrition des chiots et des chatons. »

Pour donner aux propriétaires d'animaux de compagnie les informations dont ils ont besoin, le rapport Le meilleur départ possible dans la vie comprend des lignes directrices pour les aider à en apprendre davantage sur la nutrition des chiots et des chatons. Par exemple, saviez-vous que la nourriture pour chiots et chatons peut être spécifique à l'âge, à la race et au mode de vie de votre animal de compagnie? Ou que la nourriture doit être conçue spécifiquement pour répondre aux besoins de chaque animal? Apprenez-en plus ci-dessous.

Le meilleur départ possible dans la vie : lignes directrices

Équilibre : Recherchez de la nourriture spécifiquement adaptée à l'âge, à la race, au mode de vie et aux sensibilités de votre chiot ou de votre chaton, afin de trouver le bon équilibre entre les protéines, les matières grasses, les glucides, les vitamines et les minéraux.

Recherchez de la nourriture spécifiquement adaptée à l'âge, à la race, au mode de vie et aux sensibilités de votre chiot ou de votre chaton, afin de trouver le bon équilibre entre Appétibilité : Les chiots et les chatons sont sensibles aux odeurs et aux textures, il est donc essentiel que la nourriture soit formulée de manière à être très appétissante pour garantir une bonne alimentation. Recherchez des recettes pour chiots et chatons dont l'appétibilité a été testée.

Les chiots et les chatons sont sensibles aux odeurs et aux textures, il est donc essentiel que la nourriture soit formulée de manière à être pour garantir une bonne alimentation. Recherchez des recettes pour chiots et chatons dont l'appétibilité a été testée. Digestibilité : Les chiots et les chatons ont des systèmes digestifs sensibles. Trouver une nourriture formulée pour être hautement digestible vous assurera que votre compagnon à quatre pattes profite au maximum de chaque bouchée.

Les chiots et les chatons ont des systèmes digestifs sensibles. Trouver une nourriture vous assurera que votre compagnon à quatre pattes profite au maximum de chaque bouchée. Sécurité : Achetez toujours de la nourriture testée pour répondre aux normes élevées de qualité et de sécurité alimentaire . De plus, assurez-vous de connaître les aliments humains qui peuvent être toxiques ou dangereux pour les chiots et les chatons, notamment les os cuits, les aliments gras et le chocolat parmi d'autres.

Achetez toujours de la nourriture De plus, assurez-vous de connaître les aliments humains qui peuvent être toxiques ou dangereux pour les chiots et les chatons, notamment les os cuits, les aliments gras et le chocolat parmi d'autres. Taille : Dès le départ, il est important de contrôler les portions, notamment en fonction de la race de l'animal et de son poids à l'âge adulte. Les propriétaires doivent également rechercher une nourriture conçue spécifiquement pour leur type d'animal, de très petit à géant, afin de s'assurer que la nourriture convient à leur chiot ou à leur chaton.

Vous pouvez consulter le rapport Le meilleur départ possible ici.

Si vous n'êtes pas certain par où commencer, parlez à votre vétérinaire. Vous pouvez consulter la gamme complète de produits Royal Canin pour chiots et chatons avec des options nutritionnelles adaptées aux chiots et aux chatons. Visitez les pages de Royal Canin consacrées aux chiots et aux chatons pour plus d'informations sur tous les aspects du meilleur départ possible dans la vie. Consultez toujours votre vétérinaire avant de présenter quoi que ce soit de nouveau à votre animal.

*H+K Stratégies a utilisé le panel en ligne de Léger Opinion pour sonder 1 000 propriétaires canadiens d'animaux de compagnie du 15 au 18 mai 2023. L'échantillonnage a été réalisé avec des quotas d'âge, de sexe et de région. La durée du sondage était de 10 minutes. La marge d'erreur associée à un échantillon aléatoire de n=1 000 est de +/- 4 %, 19 fois sur 20.

À propos de ROYAL CANIN® ROYAL CANINMD est un leader mondial en santé nutritionnelle pour les chats et les chiens. Fondée par le vétérinaire Jean Cathary en 1968, Royal Canin possède plus de 50 années d'expérience dans la création de solutions nutritionnelles précises. Passionnée par la création d'un monde meilleur pour les animaux de compagnie, Royal Canin collabore avec des équipes de nutritionnistes professionnels, d'éleveurs et de vétérinaires du monde entier, afin de placer les besoins nutritionnels des chats et des chiens au cœur de notre processus d'innovation. Une division de Mars, Incorporated, ROYAL CANINMD offre une gamme de produits diversifiés et adaptés sur mesure aux demandes uniques liées à la taille, à l'âge, à la race, au mode de vie ou aux exigences thérapeutiques. Ces produits sont offerts dans les hôpitaux vétérinaires et les détaillants spécialisés pour animaux partout au Canada. Pour de plus amples renseignements sur les activités canadiennes de Royal Canin, visitez https://www.royalcanin.com/ca/fr_ca.

