Rouyn-Noranda est l'endroit où la qualité de l'air est la plus surveillée au Québec

ROUYN-NORANDA, QC, le 12 oct. 2024 /CNW/ - Avec 18 stations de mesure sur le territoire, dont certaines appartiennent au ministère de l'Environnement, de la Lutte aux changements climatiques, de la Faune et des Parcs et d'autres à la Fonderie Horne, Rouyn-Noranda est la ville où se trouve le plus grand nombre de stations de mesure de la qualité de l'air au Québec. Cette abondance d'outils de surveillance, combinée au contrôle assuré par le ministère de l'Environnement, au rôle de vigie de la Ville et à la mobilisation citoyenne fait de Rouyn-Noranda l'endroit où la qualité de l'air est la plus surveillée en province. Toutefois, comprendre les multiples données disponibles peut devenir un véritable casse-tête.

La Ville assume son rôle de vigie

Malgré la réduction des émissions de contaminants, certains citoyens demeurent insatisfaits et inquiets de la situation. Alors que se tiendra, le dimanche 13 octobre, une grande manifestation sur la qualité de l'air, la Ville rappelle qu'elle prend son rôle de vigie au sérieux : « Nous suivons le dossier de près et nous questionnons le ministère dès que certaines données nous paraissent préoccupantes, affirme la mairesse, Mme Diane Dallaire. Par exemple, nous avons demandé plus d'explications sur le bilan du nombre de journées indiquant « une mauvaise qualité de l'air » selon l'Indice sur la qualité de l'air. Nous avons réitéré au ministère toute l'importance d'un suivi extrêmement serré de toutes émissions inhabituelles ».

En effet, la Ville de Rouyn-Noranda a rencontré le 10 octobre dernier le ministère de l'Environnement, de la Lutte aux changements climatiques, de la Faune et des Parcs afin de discuter des différentes mesures de la qualité de l'air. Cette rencontre, prévue depuis plusieurs semaines, a permis à la Ville d'adresser certaines préoccupations et de mieux comprendre les résultats de certaines mesures en cours et celles à venir. Lors des échanges avec le ministère, ce dernier s'est dit conscient du niveau de complexité d'analyse des données disponibles et s'est montré ouvert à fournir davantage d'explications vulgarisées aux intervenants de la Ville ainsi qu'aux citoyens.

La Ville de Rouyn-Noranda s'est adressée directement au sous-ministre adjoint à l'expertise et aux politiques de l'eau et de l'air, M. Jean Bissonnette, et son équipe afin de faire part de ses préoccupations et de celles de ses citoyens.

La mairesse Diane Dallaire sera disponible le samedi 12 octobre pour des entrevues.

