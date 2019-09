Route de la soie de Xinhua : la table ronde de coopération financière sino-russe 2019 s'est tenue le 10 septembre sous l'enseigne du développement commun

La coopération sino-russe est une composante indissociable de la coopération financière. Dans ce contexte, et comme l'a déclaré Khandruyev Alexander, vice-président de l'Association des banques de Russie, la table ronde de coopération financière est une plateforme permettant aux deux parties de renforcer leur collaboration sous l'angle financier.

Pour preuve, depuis neuf années consécutives, la Chine est le premier partenaire commercial de la Russie et la Russie occupe également une place de choix parmi les partenaires commerciaux de la Chine. En 2018, le commerce bilatéral a atteint un chiffre record, dépassant pour la première fois les 100 milliards de dollars US, soit en hausse de 27,1 % par rapport à l'année précédente.

Selon Wang Tieli, chef du Comité de gestion de la nouvelle zone de Harbin, la nouvelle zone de Harbin est le seul nouveau district de niveau national à se montrer particulièrement attentif à la coopération sino-russe en Chine. En 2020, la nouvelle zone de Harbin comptera sur le marché régional et la coopération régionale que vont explorer les entreprises chinoises, et ce, pour construire un vaste parc industriel et agricole transfrontalier sino-russe.

Lors de la rencontre, et au fil des échanges, Pan Guangwei, premier vice-président de l'AFCA, a proposé que les deux pays accélèrent la mise en branle des financements bilatéraux, élargissent les canaux de financement des entreprises, font évoluer le modèle de coopération financière sino-russe au moyen des technologies financières et donnent du poids au rôle que jouent les associations industrielles dans le renforcement de la coopération financière sino-russe.

Wang Tianwen, l'un des hauts dirigeants du CEIS, a fait savoir que le CEIS avait lancé en juin l'indice économique et commercial sino-russe (Harbin), et ce, dans le but de créer, grâce au système d'indice quantifiable, un « baromètre » et un « indicateur » relatifs au commerce entre les deux pays.

S'attardant sur l'importance accordée aux services d'information financière, il a précisé que le CEIS a fourni des services à plus de 20 000 utilisateurs institutionnels via sa plateforme nationale d'information financière « Xinhua Finance », la plateforme de services d'information financière complète axée sur l'initiative Ceinture et Route « Xinhua Silk Road », la plateforme nationale de services d'information sur les crédits « Xinhua Credit » et « Xinhua Indices ».

Alors que les relations sino-russes prennent de l'ampleur, et arrimées à l'initiative Ceinture et Route, de nombreuses entreprises chinoises sont entrées sur le marché russe. Au premier semestre 2019, les marques automobiles chinoises ont vendu 16 000 véhicules en Russie, se taillant deux pour cent du marché automobile russe.

