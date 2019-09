Route de la soie de Xinhua : l'IA contribue à dynamiser la zone de libre-échange Chine-ANASE, mieux assurant son développement

Ce commerce robuste est favorisé par des technologies d'intelligence artificielle (IA) largement appliquées. Par exemple, grâce aux caméras Hikvision installées sur place, le propriétaire d'une chaîne de magasins de melons frais à Zhengzhou, dans la province du Henan, en Chine centrale, peut directement connaître l'état de croissance du fruit du dragon, la marque et le dosage des pesticides utilisés dans le verger en Thaïlande.

Outre le secteur agricole, les technologies d'IA ont également été appliquées dans le domaine des secours aux sinistrés.

En juillet 2018, à la suite d'une grave inondation au Laos, qui a provoqué l'effondrement d'un barrage auxiliaire d'une centrale hydroélectrique alors en construction dans la province d'Attapeu, de nombreuses personnes se sont trouvées sans abri.

Mais, grâce au contrôle par véhicule aérien télépiloté (UAV), une technologie de cartographie fournie par une société chinoise, et à l'analyse des données d'IA, l'équipe de secours au Laos, après avoir replanifié l'itinéraire, a découvert de nombreuses zones sinistrées jusque-là inconnues et a sauvé de nombreux villageois piégés.

Selon Chairat Porntipwarawet, consul général au Consulat général royal de la Thaïlande à Nanning, la plateforme d'interconnexion et de coopération ANASE-Chine dans le domaine de l'IA est extrêmement importante, parce qu'elle engendre de nouvelles possibilités de développement enrichissant le bien-être des deux côtés.

Lors du sommet, la plateforme de services d'information financière Chine-ANASE a été lancée et, de l'avis de nombreux experts, va constituer un canal important pour l'« amarrage précis » du monde de la finance et de l'économie réelle au sein de la zone de libre-échange Chine-ANASE.

Aux dires d'un responsable, la plateforme fournira des services d'information professionnels, tels que des informations financières, des données, des analyses et des conseils, tant aux entreprises chinoises qui s'implantent à l'étranger qu'aux entreprises de l'ANASE qui viennent s'installer en Chine, par l'interconnexion avec la Route de la soie de Xinhua (Xinhua Silk Road), une plateforme d'information économique desservant la construction de ceintures et de routes. En clair, cette plateforme servira au développement non seulement des affaires entre la Chine et l'ANASE, mais aussi des échanges interpersonnels des deux côtés.

