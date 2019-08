Route de la soie de Xinhua : Haier se forge une marque responsable dans le monde entier

« AQUA, par ce don, contribue non seulement à améliorer la qualité de vie et de l'éducation des enfants, mais aussi à stimuler leur passion pour la vie et l'apprentissage », a ajouté Aspriyanto.

Le don à l'orphelinat de Solo est le deuxième événement du genre qu'AQUA Indonésie a organisé en 2019.

Arina Nur Azizah, une élève de 15 ans, originaire d'une région rurale de Solo, qui est arrivée à l'orphelinat il y a cinq ans, espère aller à l'université et devenir comptable à l'avenir.

« Merci AQUA, a-t-elle déclaré, de m'avoir apporté tant d'amour et de chaleur. Je ferai bon usage de ces fournitures et manuels scolaires, j'étudierai assidûment et donnerai corps à mes idéaux de vie. »

Depuis le début de l'année 2019, AQUA Indonésie s'attache à favoriser non seulement la scolarisation mais aussi l'épanouissement des orphelins. En mai, AQUA Indonésie a visité un orphelinat à Djakarta, la capitale de l'Indonésie. Outre la livraison d'appareils ménagers, de fournitures et de manuels scolaires, des membres du personnel d'AQUA Indonésie ont également vécu parmi les enfants, ont joué avec eux, ont en appris davantage à leur sujet, sur leur scolarité et leur vie, et leur ont apporté soin et considération.

AQUA Indonésie entend organiser en décembre un autre événement-don dans un orphelinat de Surabaja, la deuxième ville d'Indonésie en importance.

AQUA Indonésie illustre à merveille les efforts déployés par Haier pour bâtir une marque responsable dans le monde entier. À ce titre, étant une marque d'envergure internationale, Haier s'est engagée à promouvoir, au cours même du processus, le bien-être public en agissant en faveur des enfants et de l'éducation.

À ce jour, la valeur totale des fonds et des articles dont Haier a fait don au nom du bien-être public a dépassé 500 millions de yuans.

Consultez le lien original : https://en.imsilkroad.com/p/307902.html

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/964789/AQUA.jpg

SOURCE Xinhua Silk Road Information Service

Renseignements: PERSONNE-RESSOURCE : Silvia, +86-15117925061, https://en.imsilkroad.com

Related Links

https://en.imsilkroad.com