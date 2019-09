Route de la soie de Xinhua : Haier lance une usine d'appareils de blanchisserie en Russie afin d'encourager davantage le développement local

Il s'agit de la première usine de fabrication intelligente de construction chinoise, conçue sur le modèle de la plate-forme COSMOPlat en Europe. Elle devrait satisfaire les besoins de 140 millions d'utilisateurs en Russie et en atteindre par la suite 200 millions en Asie centrale et en Europe.

COSMOPlat est une plate-forme pour l'Internet industriel construite par Haier. Elle permet d'augmenter l'efficacité moyenne de la nouvelle usine de 40 pour cent par rapport aux usines traditionnelles, et la main d'œuvre déployée dans l'ensemble du processus est réduite de 30 pour cent.

Au fil des ans, Haier s'est forgé une précieuse expérience en termes de gestion et d'exploitation en Russie. En 2016, Haier a mis en service à Naberejnye Tchelny son usine russe de fabrication de réfrigérateurs, qui est l'usine sœur de la nouvelle usine d'appareils de blanchisserie. En 2018, la valeur des ventes des réfrigérateurs produits par cette usine a dépassé les 100 millions USD. Au deuxième trimestre 2019, l'usine a produit 500 000 réfrigérateurs, ce qui a permis à Haier d'obtenir 48 pour cent des parts du marché russe des réfrigérateurs multi-portes haut de gamme.

L'exploitation couronnée de succès de Haier en Russie a apporté un grand nombre d'occasions pour le développement local. Jusqu'à présent, l'usine de réfrigérateurs de Haier a offert des possibilités d'emploi direct à plus de 800 personnes, ce qui a stimulé efficacement la capacité de production et l'emploi à l'échelle locale.

Par ailleurs, Haier a aussi favorisé activement l'approvisionnement localisé en Russie. 23 entreprises locales sont devenues les fournisseurs de Haier. La proportion de pièces de réfrigérateurs achetées auprès de fournisseurs locaux devrait se chiffrer à 70 pour cent d'ici la fin de 2019.

Haier est non seulement la première entreprise chinoise à se lancer en République du Tatarstan, mais aussi l'une des plus appréciées par le gouvernement local, puisque l'Agence de développement des investissements du Tatarstan a décerné un certificat d'honneur à l'usine russe de réfrigérateurs Haier pour sa remarquable contribution au développement économique local et aux activités d'investissement.

