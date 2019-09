Route de la soie de Xinhua : C'est autour de la réalité de province modèle de la Chine numérique à construire que le Zhejiang, dans l'est du pays, entend se façonner

La conférence, qui s'est déroulée parallèlement au 9 e Salon chinois des villes intelligente et l'économie intelligente, à Ningbo (Zhejiang), a attiré de nombreux chercheurs de renom, dont George F. Smoot, lauréat du prix Nobel de physique, et Pan Yunhe, universitaire de l'Académie chinoise du génie.

Le Zhejiang, pionnier du développement de l'économie numérique en Chine, a lancé le principe de la conférence, conjointement avec le gouvernement local de Ningbo, pour faire découvrir des concepts, des réalisations et des tendances novateurs de l'économie numérique, en exposer les technologies, produits et domaines d'application de pointe et mettre en commun plus d'éléments et avantages en termes d'innovation.

Ces dernières années, la province côtière de la Chine ayant fait de l'économie numérique sa priorité absolue a mis en œuvre un plan quinquennal pour dynamiser l'économie numérique, développer ses pôles industriels du secteur et faire progresser la transformation des industries manufacturières.

En 2018, le Zhejiang a vu son économie numérique enregistrer une production totale de 2,33 milliards de yuans, en hausse de 19,26 % en glissement annuel, ce qui représentait 41,54 % de son produit brut provincial.

Comme prochaine étape, la province entend augmenter la production totale de son économie numérique provinciale à plus de 4 000 milliards de yuans, d'ici 2022, ce qui représentera plus de 55 % de son produit brut provincial.

Consultez le lien original : https://en.imsilkroad.com/p/308192.html

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/971464/Ningbo.jpg

SOURCE Xinhua Silk Road Information Service

Renseignements: PERSONNE-RESSOURCE : Silvia, +86-151-1792-5061