Route de la soie chinoise : la sixième édition du Salon international Chinois (Lianyungang) de la logistique de la Route de la soie ouvre ses portes dans l'Est de la Chine

Sur le thème des nouvelles possibilités d'échanges qu'offre l'initiative « Une ceinture, une route » grâce au nouveau plan d'action pour le développement du transport intermodal terre-mer, le salon, d'une durée de trois jours, s'articule autour de six grandes thématiques : équipements logistiques, technologies logistiques, services logistiques, logistique intelligente, logistique de distribution et logistique du commerce.

Située au nord-est de la province du Jiangsu, Lianyungang est le point de départ du nouveau pont terrestre eurasien à l'est et occupe une importante position stratégique sur le nouveau canal de transport intermodal terre-mer Asie-Europe.

Tirant bénéfice de ses avantages géographiques et de bonnes conditions de navigation portuaire, Lianyungang a activement participé à la construction d'infrastructures comme celles du port, dans le cadre de l'initiative « Une ceinture, une route », a déclaré Xiang Xuelong, l'édile de Lianyungang, lors de la cérémonie d'ouverture du salon.

Selon le fonctionnaire, la ville portuaire, choisie en août de cette année pour faire partie des six nouvelles zones franches pilotes en Chine, s'attachera à construire une importante plaque tournante de transport international reliant les pays asiatiques et européens et à optimiser le cadre commercial de la ville, pour contribuer davantage aux investissements et au commerce.

La province du Jiangsu, l'une des plus développées en Chine, a clairement fait savoir qu'elle encouragera la construction de bases logistiques maritimes comme celle reliant la Chine et le Kazakhstan, qui se trouve à Lianyungang.

Sherali Saidamir Jonon, le Secrétaire général adjoint de l'Organisation de coopération de Shanghai (OCS), a souligné que la combinaison de l'union économique eurasienne et de l'initiative « Une ceinture, une route », a créé des conditions très favorables à la création d'une vaste zone de transbordement pour le transport de marchandises entre les pays asiatiques et européens.

