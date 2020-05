Route 335 (montée Gagnon) et rang Lepage, à Sainte-Anne-des-Plaines - Début des travaux de réaménagement de l'intersection de la route 335 et du rang Lepage le 25 mai

LAVAL, QC, le 19 mai 2020 /CNW Telbec/ - Le ministère des Transports informe les usagers de la route de la mise en œuvre, dès le 25 mai, des travaux de réaménagement de l'intersection de la route 335 (montée Gagnon) et du rang Lepage, à Sainte-Anne-des-Plaines. Ceux-ci seront réalisés de jour, de soir et de nuit et s'échelonneront jusqu'à la mi-octobre.

Nature des travaux et répercussions sur le bruit

Ce projet de réaménagement, qui représente un investissement de 3,85 M$, consiste à :

la reconfiguration de l'intersection par l'aménagement de voies de virage à gauche menant de la route 335 au rang Lepage;

l'urbanisation du secteur par l'ajout de bordures et de puisards;

le remplacement des feux de circulation à l'intersection et l'ajout de feux pour piétons;

le remplacement de l'éclairage routier à l'intersection et à ses approches;

l'ajout d'une portion de la piste cyclable La Seigneurie des Plaines (traversée du rang Lepage);

l'asphaltage de la route 335 sur un tronçon d'un peu plus de 3 km entre la rivière Mascouche et le ruisseau La Corne , le remplacement d'un ponceau et le nettoyage de puisards.

À terme, il a pour objectifs d'améliorer la fluidité de la circulation et la sécurité des usagers de la route, ainsi que d'améliorer le confort de roulement et de prolonger la durée de vie de la route 335. Il est à noter que les travaux engendreront une perturbation temporaire du climat sonore environnant. À cet effet, des mesures seront mises en place afin d'en limiter les répercussions. Pour en savoir plus, rendez-vous sur la page web du projet de réaménagement de l'intersection de la route 335 et du rang Lepage.

Gestion de la circulation

Effectués sous la surveillance des équipes du Ministère, les travaux entraîneront des fermetures partielles de jour et de soir avec circulation en alternance et présence de signaleurs. Des fermetures complètes de nuit et quatre fermetures complètes de fin de semaine sont également prévues. Lors de celles-ci, des chemins de détour balisés seront mis en place sur le réseau. À noter que la limite de vitesse pourrait être réduite dans la zone de chantier.

En cas de conditions météorologiques défavorables ou de contraintes opérationnelles, ces travaux pourraient être reportés ou annulés. Afin de planifier adéquatement vos déplacements, informez-vous sur les entraves en cours et à venir en consultant le Québec 511. Ce projet est inscrit dans la liste des investissements routiers 2020-2022 de la région des Laurentides.

Le Ministère remercie les usagers de la route pour leur collaboration. Pour la sécurité des usagers de la route et celle des travailleurs, le respect de la signalisation en place est essentiel.

Suivez-nous sur Twitter et sur Facebook.

SOURCE Ministère des Transports

Renseignements: Ministère des Transports, Tél. : 514 873-5600

Liens connexes

https://www.transports.gouv.qc.ca