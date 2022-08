Route 335, à Terrebonne et à Sainte-Anne-des-Plaines Début des travaux d'asphaltage à compter du 21 août

LAVAL, QC, le 15 août 2022 /CNW Telbec/ - Le ministère des Transports informe les usagers de la route que des travaux d'asphaltage seront entrepris à compter du 21 août prochain sur la route 335 (boul. Louis-Joseph-Papineau), entre le boulevard Industriel et le chemin Saint-Roch à Terrebonne, et sur la montée Gagnon entre la limite territoriale au nord de Terrebonne et la rivière Mascouche à Sainte-Anne-des-Plaines. D'une durée de 5 semaines, ces travaux se dérouleront de nuit.

Entraves et gestion de la circulation

Route 335 - montée Gagnon et boulevard Louis-Joseph-Papineau - Asphaltage - À compter du 21 août 2022 (Groupe CNW/Ministère des Transports)

Durant ces travaux, plusieurs fermetures partielles et complètes de nuit d'une direction seront requises sur la route 335, selon la zone de chantier.

Du boulevard Industriel au chemin de la Côte Saint-Louis Est

Fermeture complète d'une direction de la route 335*, sauf aux intersections suivantes :



Rang Saint-François et la rue Camus : une voie par direction sera maintenue. Le rang Saint-François et la rue Camus seront toutefois fermés à la circulation et les usagers devront suivre les chemins de détour balisés.





Chemin de la Côte Saint-Louis Est : une voie par direction des quatre (4) approches de cette intersection sera maintenue, avec déviation de la circulation en sens inverse.



La vitesse sera réduite à 70 km/h ou à 50 km/h selon l'avancement des travaux.

Du chemin de la Côte Saint-Louis Est au chemin Saint-Roch

Fermeture complète d'une direction de la route 335* et des voies de virage à gauche.

La vitesse sera réduite à 40 km/h en tout temps.

De la limite territoriale au nord de Terrebonne jusqu'à la rivière Mascouche

Fermeture complète d'une direction de la route 335*.



La vitesse sera réduite à 50 km/h en tout temps.

* Durant les fermetures complètes, la circulation se fera en alternance sur la route 335, à l'aide de signaleurs.

En cas de contraintes opérationnelles ou de conditions météorologiques défavorables, le début de ces travaux pourrait être reporté. Afin de planifier adéquatement vos déplacements, informez-vous sur les entraves en cours et à venir en consultant le Québec 511.

Ce projet est inscrit dans la liste des investissements routiers 2021-2023 de la région de Lanaudière.

Le Ministère remercie les usagers de la route pour leur collaboration. Pour la sécurité des usagers de la route et celle des travailleurs, le respect de la signalisation en place est essentiel.

