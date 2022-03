Route 309 - Le gouvernement franchit une étape importante dans le projet de reconstruction du pont au-dessus de la rivière Saint-Denis, à Notre-Dame-du-Laus

SAINT-JÉRÔME, QC, le 10 mars 2022 /CNW/ - Le projet de reconstruction du pont situé sur la route 309, au-dessus de la rivière Saint-Denis, à Notre-Dame-du-Laus, franchit une dernière étape en vue du début des travaux. Le ministre des Transports et ministre responsable de la région de l'Estrie, M. François Bonnardel, ainsi que la députée de Labelle, Mme Chantale Jeannotte, annoncent que le mandat pour la réalisation des travaux a été octroyé à l'entreprise Couillard Construction limitée, au coût de 10 039 409 $, à la suite de l'analyse de conformité réalisée dans le cadre de l'appel d'offres public publié le 19 novembre 2021.

Ainsi, cet important chantier débutera dès ce printemps, et l'ouverture du nouveau pont est prévue pour 2023.

« Nous savons que le pont situé sur la route 309 est essentiel pour la mobilité des personnes et des marchandises des régions des Laurentides et de l'Outaouais. Sa concrétisation démontre que notre gouvernement est bien engagé à investir pour améliorer les infrastructures routières sur ce territoire. »

François Bonnardel, ministre des Transports et ministre responsable de la région de l'Estrie

« La réalisation de ce projet est une priorité pour moi. Je me réjouis de cette annonce capitale concernant les travaux de reconstruction du pont. Il s'agit d'une excellente nouvelle pour les résidents, les usagers de la route, ainsi que pour les transporteurs qui transitent par ce secteur. »

Chantale Jeannotte, députée de Labelle

« C'est avec soulagement que nous, citoyens de Notre-Dame-du-Laus, accueillons cette nouvelle. La reconstruction de ce pont a été le premier dossier auquel je me suis attaqué à mon arrivée en poste à titre de maire. Mme Jeannotte a été à notre écoute dès le départ et a vite saisi l'importance à accorder à cet enjeu, devenu un irritant majeur au fil des six dernières années. »

David Cyr, maire de Notre-Dame-du-Laus

L'appel d'offres public s'est terminé le 20 janvier 2022.

Le pont, situé sur la route 309, à Notre-Dame-du-Laus , a été fermé à la circulation en novembre 2016 de manière préventive, puis démoli en 2020.

, a été fermé à la circulation en novembre 2016 de manière préventive, puis démoli en 2020. Depuis, la circulation se fait via un chemin de déviation de quatre kilomètres qui permet d'assurer des déplacements fluides et sécuritaires.

La longueur de la nouvelle structure sera semblable à l'ancienne, soit environ 102 mètres. Il y aura également une correction des pentes de la route de part et d'autre de la structure.

Le débit journalier moyen annuel de la route 309 est d'environ 2 000 véhicules, dont environ 20 % de camions.

