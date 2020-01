Route 277 - Projet d'élargissement entre Saint-Anselme et Saint-Henri - Entraves à venir au cours des deux prochaines semaines

LÉVIS, QC, le 20 janv. 2020 /CNW Telbec/ - Le ministère des Transports informe les usagers de la route que des travaux de démantèlement du réseau de distribution d'Hydro-Québec dans l'axe de la route 277 nécessiteront la mise en place d'une circulation en alternance ponctuelle entre le secteur du rang de la Montagne à Saint-Anselme et le chemin du Trait-Carré à Saint-Henri, du 21 au 31 janvier.

Entraves et gestion de la circulation

Route 277 (routes Bégin et Campagna) entre Saint-Anselme et Saint-Henri

Circulation en alternance à l'aide de signaleurs entre le secteur du rang de la Montagne à Saint-Anselme et le chemin du Trait-Carré à Saint-Henri

et le chemin du Trait-Carré à Saint-Henri Du lundi au vendredi, de 8 h à 16 h

À noter :

Le démantèlement du réseau de distribution d'Hydro-Québec est requis dans le cadre du projet d'élargissement de la route 277 entre Saint-Anselme et Saint-Henri.

et Saint-Henri. La gestion de la circulation en alternance ne sera requise que ponctuellement, et non de façon continue au cours de cette période.

Pour des raisons de sécurité, ces interventions doivent être réalisées le jour. Elles pourraient provoquer des épisodes de congestion, surtout près des périodes de pointe.

Ce démantèlement pourrait s'achever avant le 31 janvier, en fonction de l'état d'avancement des travaux.

En cas de conditions météorologiques défavorables ou de contraintes opérationnelles, des fermetures pourraient être reportées ou annulées.

Afin de planifier adéquatement vos déplacements, informez-vous sur les entraves en cours et à venir en consultant le Québec 511. Ce projet est inscrit dans la liste des investissements routiers 2019-2021 de la région de la Chaudière-Appalaches. Le Ministère remercie les usagers de la route pour leur collaboration. Pour la sécurité des usagers de la route et celle des travailleurs, le respect de la signalisation en place est essentiel.

