Route 263 à Lambton - Le ministre François Bonnardel annonce la mise en service complète du tout nouveau pont

SHERBROOKE, QC, le 15 oct. 2021 /CNW Telbec/ - Le ministre des Transports et ministre responsable de la région de l'Estrie, M. François Bonnardel, est heureux d'annoncer la mise en service complète du tout nouveau pont situé sur la route 263, à Lambton. Dès ce soir, les usagers pourront circuler sur les deux voies de la structure située au-dessus du Grand lac Saint-François.

Construite en remplacement du pont de Fer, cette nouvelle structure est dotée d'un trottoir pour les piétons et cyclistes et d'une dalle de béton qui offre une surface de roulement plus sécuritaire aux usagers de la route.

Citation

« Cette nouvelle construction témoigne de l'importance qu'accorde votre gouvernement aux infrastructures de la région, que nous voulons durables et sécuritaires. Les gens de Lambton et leurs visiteurs ont maintenant accès à un pont moderne qui favorisera les déplacements des cyclistes et des piétons de même que ceux des automobilistes et des camionneurs. »

François Bonnardel, ministre des Transports et ministre responsable de la région de l'Estrie

Faits saillants

Le nouveau pont était partiellement ouvert depuis le 7 septembre. La circulation se faisait en alternance sur la seule voie disponible.

Le chantier de construction du pont a commencé en mai 2020 et devrait se terminer au printemps 2022. Les travaux à réaliser après la mise en service complète du nouveau pont consistent notamment à démolir l'ancienne structure.

Le montant du contrat des travaux est de 15 537 000 $.

