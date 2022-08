Route 227, à Saint-Jean-Baptiste - Remplacement de deux ponceaux durant la semaine du 8 août

LONGUEUIL, QC, le 2 août 2022 /CNW Telbec/ - Le ministère des Transports informe les usagers de la route que le remplacement de deux ponceaux entraînera une fermeture de la route 227 (rue Principale) durant la semaine du 8 août, entre le chemin Rouville et le chemin Benoît à Saint-Jean-Baptiste. La circulation locale et l'accès aux commerces resteront possibles d'un côté ou de l'autre de la zone de chantier située entre les numéros d'immeuble 1480 et 1745 de la rue Principale.

Gestion de la circulation

Du lundi 8 août à 7 h au vendredi 12 août à 15 h

Fermeture de la route 227 entre le chemin Rouville et le chemin Benoît.

La circulation locale et l'accès aux commerces resteront possibles de part et d'autre des travaux, qui nécessitent une fermeture complète de la route seulement entre les numéros d'immeuble 1480 et 1745 de la rue Principale.

Des chemins de détour seront mis en place :

Pour les usagers de la route 227 NORD voulant rejoindre le chemin Benoît : prendre le chemin Rouville, tourner à droite sur le rang de la Rivière-Nord puis tourner à droite sur le chemin Benoît pour atteindre la route 227.

: prendre le chemin Rouville, tourner à droite sur le rang de la Rivière-Nord puis tourner à droite sur le chemin Benoît pour atteindre la route 227.

Pour les usagers de la route 227 SUD voulant rejoindre le village de Saint-Jean-Baptiste : tourner à droite sur le chemin Benoît, tourner à gauche sur le rang de la Rivière-Nord, puis à gauche sur le chemin Rouville.

: tourner à droite sur le chemin Benoît, tourner à gauche sur le rang de la Rivière-Nord, puis à gauche sur le chemin Rouville.

Pour les camionneurs de la route 227 NORD voulant rejoindre le chemin Benoît : prendre la route 229 SUD (route de Rougemont ), tourner à gauche sur la route 112 EST, tourner à gauche sur la route 231 NORD, tourner à gauche au rang Saint-Louis , tourner à gauche sur le rang du Cordon, puis tourner à droite sur le chemin Benoît pour atteindre la route 227.

: prendre la route 229 SUD (route de ), tourner à gauche sur la route 112 EST, tourner à gauche sur la route 231 NORD, tourner à gauche au rang , tourner à gauche sur le rang du Cordon, puis tourner à droite sur le chemin Benoît pour atteindre la route 227.

Pour les camionneurs de la route 227 SUD voulant rejoindre le village de Saint-Jean-Baptiste : tourner à gauche sur le chemin Benoît, tourner à gauche sur le rang du Cordon, tourner à droite sur le rang Saint-Louis , tourner à droite sur la route 231 SUD, tourner à droite sur la route 112 OUEST, puis tourner à droite sur la route 229 NORD.

Le Ministère remercie les usagers de la route et les citoyens du secteur pour leur collaboration. Pour la sécurité des usagers de la route et celle des travailleurs, le respect de la signalisation en place est essentiel.

En cas de conditions météorologiques défavorables ou de contraintes opérationnelles, le début de ces travaux pourrait être reporté et ce chantier pourrait se prolonger. Afin de planifier adéquatement vos déplacements, informez-vous sur les entraves en cours et à venir en consultant le Québec 511.

Suivez-nous sur Twitter, Facebook et Instagram.

SOURCE Ministère des Transports

Renseignements: Relations avec les médias, Direction générale des communications, Ministère des Transports, Tél. : Montréal : 514 873-5600, Québec : 418 644-4444, Sans frais : 1 866 341-5724