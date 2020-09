Route 155 au kilomètre 107 à La Tuque - Fin des travaux du projet d'amélioration

TROIS-RIVIÈRES, QC, le 18 sept. 2020 /CNW Telbec/ - Le ministre des Transports et ministre responsable de la région de l'Estrie, M. François Bonnardel, le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale et ministre responsable de la région de la Mauricie, M. Jean Boulet, ainsi que la députée de Laviolette-Saint-Maurice, Mme Marie-Louise Tardif, sont heureux d'annoncer que l'ensemble des travaux du projet d'amélioration de la route 155 au kilomètre 107 à La Tuque se termineront le 22 septembre. Ce projet, représentant un investissement de 6 M$, avait pour objectif d'améliorer la sécurité de ce secteur de la route 155, notamment par la correction du profil de sa courbe et l'abaissement de sa pente.

La nouvelle configuration routière, qui fait suite à des recommandations du coroner, permettra de rétablir la limite de vitesse à 90 km/h dans ce secteur.

Citations

« La sécurité routière est un enjeu crucial auquel notre gouvernement accorde une priorité absolue. Ces interventions permettent ainsi de mieux sécuriser la route 155 à la hauteur du kilomètre 107 et de réduire au maximum le risque d'accident. »

François Bonnardel, ministre des Transports et ministre responsable de la région de l'Estrie

« La route 155 est un axe stratégique important pour la région de la Mauricie, et encore plus particulièrement pour la Haute-Mauricie. Ce projet d'amélioration était un dossier prioritaire qui permettra de rehausser la sécurité routière de façon tangible dans ce secteur. »

Jean Boulet, ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale et ministre responsable de la région de la Mauricie

« La fin de la réalisation de ce projet était attendue par la population et le milieu. Il s'agit d'une bonne nouvelle tant pour les résidentes et résidents du secteur que pour les nombreux touristes qui visitent notre région. »

Marie-Louise Tardif, députée de Laviolette-Saint-Maurice

« Je suis très heureux de voir l'aboutissement de ce chantier, car ce dossier me tient particulièrement à cœur. Je suis persuadé que, par nos actions, nous avons contribué à sauver des vies. Notre route panoramique 155 est la porte d'entrée de notre belle et grande agglomération de La Tuque. Elle est un axe routier très important pour nous. Je remercie les gens de Transports Québec Mauricie d'avoir été à l'écoute de nos revendications en agissant rapidement et efficacement dans ce dossier. »

Pierre-David Tremblay, maire de La Tuque

Faits saillants :

La première phase du projet, effectuée de juin à novembre 2019, consistait à adoucir la courbe et à abaisser la pente de la route à proximité du pont.

La deuxième et dernière phase des travaux a débuté le 15 mai 2020. Ces interventions ont permis de corriger le profil global de la courbe de ce secteur.

Le débit journalier moyen sur ce tronçon est de 3 900 véhicules, avec un pourcentage de véhicules lourds de 23 %.

En 2017, différentes interventions avaient été déployées sur ce tronçon : installation de chevrons et de panneaux de danger, abaissement et harmonisation de la vitesse et installation de radars pédagogiques.

SOURCE Cabinet du ministre des Transports

Renseignements: Sources : Florence Plourde, Attachée de presse, Cabinet du ministre des Transports et ministre responsable de la région de l'Estrie, Tél. : 418 643-6980 ; Caroline D'Astout, Attaché de presse, Cabinet du ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale et ministre responsable de la région de la Mauricie, Tél. : 418 803-7563 ; Pour information : Relations avec les médias, Direction des communications, Ministère des Transports, Tél. : Québec : 418 644-4444, Montréal : 514 873-5600, Sans frais : 1 866 341-5724