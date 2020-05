Route 148 (boulevard Arthur-Sauvé), à Saint-Eustache - Début des travaux d'asphaltage et de réaménagement d'intersections

LAVAL, QC, le 11 mai 2020 /CNW Telbec/ - Le ministère des Transports informe les usagers de la route de la mise en œuvre, dès le 15 mai, de travaux d'asphaltage et de réaménagements d'intersections de la route 148 (boulevard Arthur-Sauvé) en directions est et ouest, entre l'autoroute 640 et la montée du Domaine à Saint-Eustache.

Les travaux consisteront notamment à l'asphaltage de la route 148, à la modification de l'îlot séparateur et au retrait de feux de circulation entre le boulevard Industriel et la rue Grignon, à la mise en place de massifs permettant l'installation de feux de circulation à l'intersection de la route 148 et de la montée du Domaine, ainsi qu'à l'installation de boucles de détection. Ce chantier de 2,3 M$ s'échelonnera du 15 mai au début août.

Entraves et gestion de la circulation tout au long du chantier

Réalisés principalement durant la nuit et les fins de semaine afin d'en limiter les répercussions sur le réseau routier, ce chantier nécessitera des fermetures partielles de jour ainsi que complètes de nuit et durant certaines fins de semaine de la route 148, ainsi que des bretelles d'accès de la desserte de l'autoroute 640 en direction ouest. Les entraves suivantes sont à prévoir :

Phase #1: 3 fins de semaines

Fermeture complète de nuit de la route 148 en direction est, entre le boulevard Industriel et la rue Grignon, les vendredis et dimanches;



Fermeture d'une voie dans chaque direction de la route 148, entre la rue Grignon et le boulevard Industriel.

Phase #2: 2 semaines (chevauchant la phase 1)

Fermeture complète de la route 148 dans une direction à la fois, entre les boulevards René-Lévesque et Léveillé.

Phase #3: 7 semaines

Fermetures complètes de divers tronçons de la route 148 dans les deux directions, de la voie de desserte de l'autoroute 640 en direction ouest jusqu'à la montée du Domaine.

Les détails des fermetures complètes seront annoncés au moment opportun et les chemins de détour en lien avec celles-ci seront balisés à l'aide de panneaux de signalisation temporaires. Un chemin de détour est prévu spécialement pour les camions par le boulevard Industriel et l'autoroute 640.

Durant les travaux, les usagers de la route pourront continuer d'accéder en tout temps au stationnement de l'Hôpital de Saint-Eustache.

En cas de conditions météorologiques défavorables ou de contraintes opérationnelles, ces travaux pourraient être reportés ou annulés. Afin de planifier adéquatement vos déplacements, informez-vous sur les entraves en cours et à venir en consultant le Québec 511. Ce projet est inscrit dans la liste des investissements routiers 2020-2022 de la région des Laurentides.

Le Ministère remercie les usagers de la route pour leur collaboration. Pour la sécurité des usagers de la route et celle des travailleurs, le respect de la signalisation en place est essentiel.

