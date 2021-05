Route 138, à Mercier - Construction de feux de circulation à l'intersection de la rue Marleau : les travaux se dérouleront durant la semaine du 24 mai

LONGUEUIL, QC, le 18 mai 2021 /CNW Telbec/ - Le ministère des Transports informe les usagers de la route que les travaux pour la construction de feux de circulation à l'intersection de la route 138 et de la rue Marleau, à Mercier, se dérouleront au courant de la semaine du 24 mai. Les entraves requises pour mener à terme ce projet se dérouleront de nuit, afin de limiter les répercussions pour les usagers, et la circulation restera possible en tout temps sur la route 138.

Gestion de la circulation

Entraves prévues du 24 au 28 mai 2021

Uniquement durant la nuit, entre 21 h et 7 h le lendemain

Fermeture d'une voie de la route 138 (boulevard Saint-Jean-Baptiste ) à la hauteur de la rue Marleau, à Mercier.

Une circulation par alternance, gérée par des signaleurs, sera mise en place sur la route 138 durant les heures de travail. Un détour sera également en place pour l'accès à la route 138, qui ne sera pas possible la nuit à partir de la rue Marleau.

Ce projet est inscrit sur la liste des investissements routiers de la région de la Montérégie. La Ville de Mercier participe financièrement au projet, à la hauteur de 210 000 $. Les feux seront mis en fonction au courant du mois de juin.

En cas de conditions météorologiques défavorables ou de contraintes opérationnelles, ces travaux pourraient être reportés ou se prolonger. Afin de planifier adéquatement vos déplacements, informez-vous sur les entraves en cours et à venir en consultant le Québec 511.

Suivez-nous sur Twitter, Facebook et Instagram.

SOURCE Ministère des Transports

Renseignements: Relations avec les médias, Direction des communications, Ministère des Transports, Tél. : Montréal : 514 873-5600, Québec : 418 644-4444, Sans frais : 1 866 341-5724

Liens connexes

https://www.transports.gouv.qc.ca/