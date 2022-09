Route 136 (autoroute Ville-Marie) - Lancement de travaux de réparation des structures surélevées jusqu'en 2025

MONTRÉAL, le 27 sept. 2022 /CNW Telbec/ - Le ministère des Transports entreprendra cette semaine des travaux de réparation des structures surélevées de la route 136 (autoroute Ville-Marie), entre le secteur de l'avenue Atwater et le début du tunnel Ville-Marie. Ces travaux se poursuivront jusqu'en 2025, mais seront interrompus pendant les périodes hivernales.

Le Ministère procédera à la construction de nouvelles piles pour remplacer les piles existantes. D'autres interventions connexes seront effectuées, notamment la reconstruction du hourdis supérieur dans le secteur de la sortie menant vers la rue Guy, l'asphaltage de la chaussée, le remplacement des joints de dilatation du tablier, et le remplacement des systèmes de drainage.

Cet automne, et ce jusqu'à l'interruption des travaux pour la période hivernale, les entraves routières seront peu nombreuses et peu contraignantes. Toutefois, l'an prochain, les usagers de la route devront s'attendre à des fermetures partielles ou complètes de l'autoroute le soir, la nuit ou la fin de semaine, ainsi qu'à la fermeture complète de longue durée de la sortie no 3 - Montréal centre-ville / Rue Guy de la route 136 en direction est. Dans la mesure du possible, ces entraves seront combinées à celles des autres chantiers du secteur, afin d'en diminuer les fréquences.

Certaines interventions pourraient entraîner une augmentation des niveaux sonores. Des mesures d'atténuation seront mises en place dans la mesure du possible, afin de réduire le niveau de bruit des travaux pour les résidents demeurant à proximité du chantier.

Afin de planifier adéquatement vos déplacements, informez-vous sur les entraves en cours en consultant le Québec 511.

Ce projet est inscrit dans la liste des investissements routiers 2022-2024 de la région de Montréal.

Le Ministère remercie les usagers de la route pour leur collaboration. Pour la sécurité des usagers de la route et celle des travailleurs, le respect de la signalisation en place est essentiel.

