Route 134 (boulevard Taschereau) à La Prairie : début des travaux d'aménagement de feux rectangulaires à clignotement rapide à deux intersections

LONGUEUIL, QC, le 3 oct. 2024 /CNW/ - Le ministère des Transports et de la Mobilité durable informe la population que les travaux visant l'aménagement de deux nouveaux feux rectangulaires à clignotement rapide (FRCR), aux intersections de la rue Longtin et de la rue Saint-Paul avec la route 134 (boulevard Taschereau), commenceront le 7 octobre prochain. Ces installations permettront d'améliorer la sécurité des piétons.

À prévoir pour les prochaines semaines à compter du 7 octobre

La circulation restera possible en tout temps sur la route 134 (boulevard Taschereau ), avec au moins une voie par direction dans les secteurs des rues Longtin et Saint-Paul à La Prairie .

), avec au moins une voie par direction dans les secteurs des rues Longtin et à . La circulation des piétons et l'accès aux commerces resteront possibles en tout temps aux deux intersections avec la route 134 (boulevard Taschereau ).

). Les passages actuels pour les piétons situés aux deux intersections seront relocalisés durant la réalisation des travaux pour assurer la sécurité des piétons traversant la route 134 (boulevard Taschereau )

)

Des places de stationnement seront temporairement indisponibles le long de la route 134 (boulevard Taschereau )

La mise en service de ces FRCR est prévue au début de l'année 2025 grâce à une collaboration entre le ministère des Transports et de la Mobilité durable et la Ville de La Prairie. Afin de mener à terme le projet le plus rapidement possible, les deux parties avaient convenu que le Ministère allait assurer la conception des travaux tandis que la Ville allait gérer leur exécution. Le financement du projet est quant à lui assuré à 100 % par le Ministère.

Les travaux pourraient être reportés, prolongés ou annulés en raison de conditions météorologiques défavorables ou de contraintes opérationnelles. Ainsi, avant de prendre la route, il est recommandé de consulter Québec 511, un outil pratique pour planifier adéquatement ses déplacements.

Le Ministère remercie les usagers de la route pour leur collaboration.

Pour la sécurité des usagers de la route et celle des travailleuses et travailleurs, le respect de la signalisation en place est essentiel.

