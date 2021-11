Route 132 - Réfection du pont de la rivière Rimouski : le gouvernement du Québec lance l'appel d'offres

RIMOUSKI, QC, le 12 nov. 2021 /CNW Telbec/ - Le ministre des Transports et ministre responsable de la région de l'Estrie, M. François Bonnardel, ainsi que la ministre du Tourisme et ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent, Mme Caroline Proulx, annoncent le lancement de l'appel d'offres pour la réalisation des travaux de réfection du pont de la rivière Rimouski, situé sur la route 132, à Rimouski.

Les travaux consistent à procéder au remplacement complet du tablier, à la réparation des unités de fondation et à l'élargissement de la structure pour permettre l'intégration de la piste cyclable. Le début des travaux est prévu au printemps 2022, pour une finalisation en 2024.

« La réfection du pont de la rivière Rimouski assurera le maintien du transport sécuritaire de dizaines de milliers de personnes quotidiennement. Garantir la durabilité et l'efficacité de ce lien essentiel justifie notre investissement majeur. Les travaux permettront de prolonger sa durée de vie de façon substantielle. »

François Bonnardel, ministre des Transports et ministre responsable de la région de l'Estrie

« L'annonce de cette étape importante pour les futurs travaux du pont de la rivière Rimouski est une excellente nouvelle pour la région. Cette infrastructure est essentielle au dynamisme économique et social de ce secteur du Bas-Saint-Laurent. Sa remise à neuf permettra à la population rimouskoise ainsi qu'aux prochaines générations de compter sur un lien durable et sécuritaire. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent

Le pont de la rivière Rimouski a été construit en 1951 et comptait deux voies à l'époque. Le nombre de voies a été doublé en 1974, à la suite de travaux d'élargissement. La structure comprend également, depuis 2003, une passerelle cyclable en porte-à-faux.

a été construit en comptait deux voies à l'époque. Le nombre de voies a été doublé en 1974, à la suite de travaux d'élargissement. La structure comprend également, depuis 2003, une passerelle cyclable en porte-à-faux. Ce pont assure le lien entre le centre-ville, à l'est, et les quartiers résidentiels du secteur ouest de la ville. En raison de son importance et de son rôle stratégique, le pont demeurera accessible aux véhicules, aux cyclistes et aux piétons pendant toute la durée des travaux.

Avec un débit journalier moyen de 25 000 véhicules, il est le pont le plus achalandé à l'est de Québec.

Les travaux de réfection permettront de prolonger sa durée de vie de 75 ans.

Le montant estimé du contrat de l'appel d'offres se situe entre 10 M$ et 25 M$.

