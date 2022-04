Route 132 - Début des travaux de réfection du pont de la rivière Rimouski

QUÉBEC, le 28 avril 2022 /CNW Telbec/ - Le ministre des Transports et ministre responsable de la région de l'Estrie, M. François Bonnardel, ainsi que la ministre du Tourisme et ministre responsable des régions de Lanaudière et du Bas-Saint-Laurent, Mme Caroline Proulx, annoncent que les travaux de réfection du pont situé au-dessus de la rivière Rimouski, sur la route 132, débuteront le lundi 2 mai.

Ces travaux majeurs, qui s'échelonneront jusqu'en 2024, comprennent le remplacement complet du tablier, la réparation des unités de fondation et l'élargissement de la structure pour permettre l'intégration de la piste cyclable.

Compte tenu du caractère stratégique de ce pont situé au cœur de la ville de Rimouski, le Ministère met tout en place pour faciliter les déplacements des usagers d'une rive à l'autre. Ainsi, le pont demeurera accessible durant les travaux, mais la circulation s'effectuera sur trois voies à compter de la semaine du 8 mai : une en direction est et une en direction ouest, ainsi qu'une voie centrale dont la direction alternera selon les heures de pointe en semaine.

Citations

« Le maintien et l'amélioration des infrastructures routières sont des priorités pour notre gouvernement. Cela constitue également un levier majeur pour la vitalité de nos régions. La réfection du pont situé au-dessus de la rivière Rimouski était un incontournable pour nous. Les travaux que nous entamons permettront d'assurer la pérennité de ce lien stratégique pour les décennies à venir. »

François Bonnardel, ministre des Transports et ministre responsable de la région de l'Estrie

« Le début de ces travaux représente une excellente nouvelle pour les dizaines de milliers de Rimouskoises, de Rimouskois et de visiteurs qui empruntent cette structure quotidiennement. Ce pont joue un rôle de premier plan dans le dynamisme du centre-ville de Rimouski et pour la région du Bas-Saint-Laurent. Je suis convaincue que ce projet entraînera des retombées tangibles qui profiteront à toute la collectivité. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable des régions de Lanaudière et du Bas-Saint-Laurent

Faits saillants

Construit en 1951, le pont situé au-dessus de la rivière Rimouski , sur la route 132, est le plus achalandé à l'est de Québec, avec un débit journalier de 25 000 véhicules. La réalisation des travaux de réfection permettra de prolonger son utilisation pour une période estimée à 75 ans.

, sur la route 132, est le plus achalandé à l'est de Québec, avec un débit journalier de 25 000 véhicules. La réalisation des travaux de réfection permettra de prolonger son utilisation pour une période estimée à 75 ans. Le contrat pour les travaux a été accordé à l'entrepreneur Construction Polaris CMM inc. pour la somme de 22,8 M$, au terme d'un processus d'appel d'offres public. Le coût global du projet est évalué à environ 30 M$.

Dès la semaine du 8 mai, deux configurations de voies seront possibles pendant les travaux. Toutefois, il est à noter que cet horaire peut être sujet à des modifications.

Du lundi au vendredi, entre 22 h 30 et 14 h, ainsi que les samedis et dimanches : la circulation s'effectuera sur deux voies en direction est (vers le centre-ville) et une voie en direction ouest.



Du lundi au vendredi, entre 15 h 30 et 21 h : la circulation s'effectuera sur une voie en direction est (vers le centre-ville) et deux voies en direction ouest.

Liens connexes

