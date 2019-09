Route 132, Contrecœur - Fermeture de la route 132 - Travaux d'Omni Rail inc.

LONGUEUIL, QC, le 26 sept. 2019 /CNW Telbec/ - Le ministère des Transports informe les usagers de la route que des travaux d'Omni Rail inc. entraîneront une fermeture complète de la route 132, à Contrecoeur.

Entrave à la circulation

Du vendredi 27 septembre, 18 h au dimanche 29 septembre, 18 h :

Fermeture de la route 132 (route Marie-Victorin), au croisement du chemin de fer situé entre les montées Lapierre et de la Pomme-d'Or.

Les chemins de détour seront balisés à l'aide de panneaux de signalisation. La circulation locale sera permise sur la route 132 (route Marie-Victorin) entre la montée Lapierre et le chemin de fer et entre la montée de la Pomme-d'Or et le chemin de fer.

En cas de conditions météorologiques défavorables ou de contraintes opérationnelles, ces travaux pourraient être reportés ou prolongés. Afin de planifier adéquatement vos déplacements, informez-vous sur les entraves en cours et à venir en consultant le Québec 511. Pour la sécurité des usagers de la route et celle des travailleurs, le respect de la signalisation en place est essentiel.

SOURCE Ministère des Transports

Renseignements: Ministère des Transports, Tél. : 514 873-5600

